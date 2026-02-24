Nueva pirámide nutricional de Estados Unidos: la polémica y lo que sucede en Argentina

Estados Unidos volvió a encender la polémica en el mundo de la nutrición. Esta vez con la nueva pirámide nutricional cuyos principales aspectos radican en que prioriza las proteínas de origen animal, le da un lugar sustancial a las grasas y deja como último recurso a los carbohidratos. Una especialista habló de los pros y contras y contó qué sucede en nuestro país.

Como ocurre cada cinco años, el gobierno estadounidense presentó una nueva edición, pero esta vez con un cambio fuerte en el mensaje visual: una pirámide invertida que coloca en la parte superior a los alimentos más recomendados.

El diseño gráfico no fue el único punto controversial, sino también el lugar que ocupa cada alimento en la imagen. Las proteínas de origen animal aparecen como protagonistas, por encima de otros grupos tradicionalmente promovidos como base de una alimentación saludable.

La licenciada en nutrición y residente de nutrición en Salud Pública y Comunitaria, Carolina Esteban, explicó que el esquema funciona como “un gradiente visual”: lo que está arriba es lo que debería consumirse en mayor cantidad y lo que está abajo, en menor proporción. “El problema es que arriba del todo se posicionan proteínas de origen animal, mientras que no aparecen legumbres, que también son una fuente importante de proteína vegetal”, advirtió.

El énfasis en carnes, lácteos y otros productos de origen animal generó cuestionamientos dentro de la comunidad científica, especialmente porque en los últimos años se acumuló evidencia que respalda los beneficios de las dietas basadas en plantas.

“Hoy sabemos que los patrones alimentarios con mayor proporción de alimentos de origen vegetal son más beneficiosos para la salud cardiovascular y metabólica. También son más amigables con el medio ambiente y con el uso de recursos naturales”, señaló la especialista.

En ese sentido, remarcó que las guías alimentarias no son solo recomendaciones individuales, sino herramientas de política pública que también orientan las decisiones en materia de producción y agricultura. “Lo que se plasma en una guía alimentaria impacta en todo el sistema alimentario”, explicó.

Esto esta directamente relacionado con el proceso de elaboración de esta guía alimentaria. Estas se basan en el trabajo de un comité asesor científico independiente que analiza la evidencia y emite recomendaciones. Sin embargo, en esta nueva edición se habría incorporado un panel alternativo que revisó y modificó parte de esas sugerencias.

Este panel alternativo de expertos emitió su propio informe, «The Scientific Foundation For The Dietary Guidelines For Americans», donde exponen que muchos de los autores de la pirámide presentan importantes vínculos con la industria láctea y del ganado vacuno, sectores particularmente beneficiados por las nuevas GDA», señaló The Conversation. «Este nuevo panel alternativo rechazó 30 recomendaciones de las 90. Basado en el documento oficial hay muchas personas de este panel que tienen vinculo con estas industrias. La industria ya está metida en esto», afirmó la nutricionista.

La polémica también alcanza al tratamiento de las grasas. «La evidencia venimos sosteniendo hace años que las grasas de origen animal, predominantemente el colesterol y grasas saturadas predominantes en productos animales, se asocian con mayor riesgo cardiovascular», explicó. «Es controversial porque en la gráfica las grasas de origen animal aparecen al mismo nivel que aceites y frutos secos y es un mensaje muy contradictorio», agregó Esteban.

En la base de la pirámide, en tanto, aparecen los cereales, con énfasis en los integrales. Si bien el mensaje de priorizar granos no refinados es positivo, su ubicación en el último escalón puede reforzar el temor a los hidratos de carbono.

“Sigue sosteniéndose ese miedo a los hidratos, cuando en realidad no son alimentos malos. Son la principal fuente de energía para el cerebro y el cuerpo. Lo importante es elegir versiones integrales y acompañarlas con una alimentación variada”, aclaró la licenciada.

La especialista también marcó diferencias entre las recomendaciones generales y los mensajes que circulan en redes sociales, donde se popularizan dietas hiperproteicas asociadas al entrenamiento físico.

“No todo lo que le sirve a una persona que busca aumentar masa muscular puede generalizarse a toda la población. El exceso de proteínas no es necesario para quien no tiene ese objetivo específico”, indicó la nutricionista, y recordó que ante cualquier duda siempre se debe consultar con profesionales matriculados.

En contraste, Argentina avanza hacia una actualización de sus propias Guías Alimentarias. «Está apostando a un enfoque de alimentación saludable basada en sistemas alimentarios más sostenibles», contó Esteban. Esto implica promover una alimentación sin comprometer los recursos ambientales y económicos de las generaciones futuras.

«Lo comparamos con Estados Unidos y parece un enfoque opuesto. Se sabe que los alimentos de origen vegetal generan menos impacto ambiental, utilizan menos recursos, impactan buenos en el cambio climático si los comparamos con la producción de alimentos», señaló.

“El desafío es garantizar seguridad alimentaria reduciendo el impacto ambiental y preservando la biodiversidad. Y ahí los alimentos de origen vegetal cumplen un rol central”, concluyó. «Si no tenemos un enfoque alimentario sostenible, qué va a quedar para el futuro?«, cerró.