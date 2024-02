Romina necesita una operación urgente y vende rifas en Roca para costear la cirugía

A medida que las semanas pasan Romina Araceli se angustia más porque no puede juntar el dinero para una operación que necesita de forma urgente. La vecina de Roca es madre de tres hijos y en los últimos estudios médicos que se realizó aparecieron células precancerosas en el cuello uterino. Si no la operan a tiempo su cuadro puede avanzar a un cáncer.

Ella está desempleada y su esposo trabaja pero no les alcanza para cubrir los gastos médicos. La mujer contó que desde el hospital Francisco López Lima cambiaron tres veces la fecha de cirugía ya que en este contexto de carencias que atraviesa el sistema sanitario “solo se realizan operaciones de vida o muerte”. Pero si no recibe esta intervención su caso puede agravarse.

“Esto empezó con un control médico. Me hice un chequeo general y en el PAP salieron células anormales. Me fui al hospital a hacer otro PAP con una biopsia y se confirmó el diagnostico”, explicó Romina.

“Se trata de células precancerosas en el cuello uterino. Si no reciben tratamiento urgente, pasan a convertirse en células cancerígenas”, señaló muy preocupada.

Romina realizó otra consulta en una sanatorio privado de Roca y le advirtieron tiempo hasta abril antes de que su cuadro se agrave.

Como el costo de la operación en la salud privada supera el millón de pesos acudió al hospital Francisco López Lima sin embargo señaló que le cambiaron tres veces la fecha de la cirugía.

“En noviembre ya tenía todos los exámenes para operarme y me dijeron que no. En diciembre me dijeron que no. Y en enero me dijeron que no”, comentó.

Pero Romina no se quedó con los brazos cruzados y está vendiendo rifas para poder llegar a costear la intervención en una clínica privada. El monto que debe juntar es más de un millón de pesos.

Cada número lo está vendiendo a $1.500 y se sortea un voucher en una tienda de indumentaria, un tatuaje, esmaltado semipermanente, un mate, un vaso y dos clases de yoga.

Las personas interesadas en colaborar pueden realizar su aporte al alias: medias.prendas.mp o bien comunicarse al celular 2984 926883.