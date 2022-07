Se desplomó el gimnasio municipal de El Hoyo por el temporal de nieve

El gimnasio municipal de El Hoyo se desplomó por completo a raíz del temporal de nieve de los últimos días. El incidente ocurrió el viernes a la noche, luego de que se decidiera trasladar el centro de evacuación a la Casa de la Cultura.

El gimnasio afectado fue construido hace 40 años y el edificio estaba próximo a la Municipalidad de El Hoyo, en pleno centro de la localidad. “Justo habíamos decidido cambiar el centro de evacuación que estaba ahí cuando empezó la nevada; así que no había nadie. Tomamos la decisión porque no había calefacción ni luz. Nunca pensamos que se podía desplomar“, advirtió el intendente Pol Huisman.

En el momento del incidente, no había personas evacuadas aunque el personal municipal continúa asistiendo emergencias.

El intendente Pol Huisman declaró la emergencia climática en El Hoyo. Foto: gentileza

El miércoles pasado, el intendente declaró la emergencia climática el El Hoyo. Hasta ese momento, la intensa lluvia provocó desbordes y muchas roturas “en casi todos los caminos rurales“ lo que generó que muchos pobladores quedaran aislados. “Pero después, vino la nevada que generó otro tipo de problemas. No teníamos un temporal así hace más de 20 años“, señaló Huisman.

“No recuerdo una nevada así -continuó-. Ahora se está derritiendo lentamente, pero se llegaron a acumular 35 centímetros cuando el pueblo de El Hoyo está a 200 metros y rodeado de cerros de casi 2000. De modo que ahora, estamos atentos al deshielo que genera otros problemas“.

El gimnasio estaba ubicado en pleno centro de El Hoyo. Foto: gentileza

En este momento no hay personas evacuadas, pero se continúa brindando ayuda a quienes lo requieren. La recomendación es que la gente evite salir de sus casas. “El número de evacuados fue fluctuando. La gente no podía acceder a sus viviendas, a algunos pocos les entró agua y tuvimos muchos accidentes en los caminos. Tanto El Hoyo como Puelo son pueblos bajos por donde pasan ríos que recolectan en el agua de los deshielos. Al ser bajos, no estamos acostumbrados a estas nevadas“, reconoció Huisman.

En el gimnasio funcionaba el centro de evacuados. Foto: gentileza