Se esperan fuertes tormentas en Viedma y el municipio brindó recomendaciones

Las fuertes tormentas llegarán a la capital provincial entre esta noche y el jueves, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Sobre esta situación, la Municipalidad de Viedma brindó recomendaciones.

Según indicó el SMN, para la noche de este miércoles y este jueves «el avance de un sistema de baja presión en altura desde el Océano Pacífico provocará la formación de nuevas lluvias y tormentas, pudiendo generar abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Los montos de lluvia acumulada esperado se prevén entre 50 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual».

En este sentido se emitió una alerta de nivel rojo teniendo en cuenta la formación de la tormenta que viene acompañada de un fuerte viento para este jueves.

En este sentido, la comuna viedmense afirmó que «entre las áreas afectadas se encuentra la totalidad del departamento Adolfo Alsina».

Desde la Secretaría de Protección Civil y el ministerio de Seguridad y Justicia brindaron recomendaciones:

• No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

• Evitá actividades al aire libre.

• No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

• Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

• Estate atento ante la posible caída de granizo.

• Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

• Mantenete alejado de zonas costeras y ribereñas.

• Desconectá y alejate de artefactos eléctricos.

• Evita circulas por calles inundadas o calles afectadas.

• Conocé los lugares de evacuación y sitios elevados.

• En caso de verte afectado por este fenómeno (vos o alguien más) comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Además, en caso de emergencia hay que llamar a los números 911 de provincia y 103 de Defensa Civil municipal.