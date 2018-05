Se intoxicó en una panadería con un leudante prohibido desde 1997

Un joven trabajador de 20 años de una panadería céntrica de Choele Choel se intoxicó al consumir bromato de potasio de manera accidental.

El químico, que fue utilizado en el pasado como leudante, se encuentra prohibido para su uso comercial desde hace años debido a sus efectos nocivos para la salud. El hecho, generó que se inicie un protocolo desde los organismos de salud, y una investigación judicial de oficio.

Además, para el tratamiento del joven se tuvo que recurrir a hospitales de otras provincias para poder conseguir la medicación necesaria.

El joven, cuyos datos filiatorios no fueron dados a conocer, habría intentado poner azúcar a una bebida caliente para pasar el frío, pero en lugar de ello le colocó bromato de potasio. Rápidamente se descompuso y tuvo que ser llevado al hospital zonal de Choele Choel. Una vez allí se trató de saber qué era lo que había consumido, hasta que se determinó que había sido este producto.

“Recibimos el día viernes una denuncia desde la guardia del hospital. Sobre una persona que ingresa con una intoxicación y la médica tratante averiguo que había consumido. Había ingerido un capuchino y le habría agregado por error tres cucharadas, que pensó que era azúcar, era bromato de potasio. Básicamente le preguntó que producto le había echado, porque necesitaba saber para actuar. El chico no le quería decir porque es un producto tóxico que esta prohibido su uso y tuvo que decirle. Esta estable, aunque aún no le dieron el alta”, sostuvo Pablo Crowley, médico a cargo del área de Epidemiología y Salud Ambiental.

Ayer por la mañana, Crowley fue hasta la panadería donde se intoxicó el joven. “No me quisieron atender. Después cuando se conoció la noticia me llamaron. Y cuando fui y les pregunte por el producto me dijeron que no lo tenían que lo habían tirado. Y entonces se tomaron muestras de pan para analizar. Pero de todos modos se determinó la clausura porque las condiciones higiénico sanitarias son deplorables” indicó. “El bromato de potasio esta prohibido. Es una sustancia carcinogénica, mutogénica, nefro tóxica. Hace muchos años se utilizaba como un leudante para el pan. El tema es que se fue prohibiendo en todo el mundo por sus efectos”.

Además de la intervención de salud pública, ayer por la mañana desde la fiscalía de Choele Choel se comenzaron a realizar actuaciones de oficio.