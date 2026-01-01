Escándalo en la AFA: los 22 millones de dólares que terminaron en yates y en un club italiano

Mientras la AFA intenta blindar su gestión con comunicados sobre «revalorización de activos», los registros bancarios en Estados Unidos cuentan una historia de lujos, empresas fantasma y triangulaciones transatlánticas.

El dinero generado por la Selección Argentina en el exterior —fruto de sponsors globales y partidos amistosos— habría sido la caja de financiamiento para una flota de aviones, yates y la compra de un club en el ascenso de Italia.

La ruta hacia el Perugia: 6,2 millones de dólares de la AFA

La maniobra central pone el foco en Javier Faroni, el agente comercial de la AFA en el exterior, y su empresa TourProdEnter LLC (radicada en Miami). Según los movimientos del Bank of America, los dólares de la «Scaloneta» no regresaron a la calle Viamonte, sino que se desviaron hacia Europa.

En total, se detectaron 25 transferencias por un total de 5.774.259 de dólares destinadas a la sociedad británica con la que Faroni controla el Perugia Calcio. Sumando giros a otras gestoras de capital, el monto para el club italiano asciende a 6,2 millones de dólares.

Ante esto, la Federación Italiana ya inhabilitó a Faroni por irregularidades en la documentación de estas sociedades.

La flota de lujo: aviones, yates y 16 millones de dólares de la AFA

La investigación por el escándalo en la AFA revela que el desvío no fue solo deportivo, sino personal. Los documentos exponen un patrón de gastos suntuarios que habrían salido de las cuentas donde se depositaba el dinero de la Selección: