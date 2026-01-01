Qué se trae el tenis para la temporada 2026: ¿Alguien podrá con Alcaraz y Sinner?

La temporada ATP Tour 2026 levantará el telón en pocos días y, con fuerzas renovadas, serán muchos los jugadores que busquen un logro inédito en sus carreras. Los mayores trofeos del circuito y una posición de privilegio en el ATP Rankings volverán a motivar a un vestuario repleto de talento, donde los candidatos tendrán la oportunidad de ponerse a prueba de manera permanente a lo largo del calendario.

¿Habrá un nuevo campeón de Grand Slam? La era del Big Three convirtió esta categoría en un club exclusivo durante años, monopolizando los grandes con una autoridad sin parangón en la Era Abierta. La llegada de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner a la cima del deporte ha abierto una nueva etapa en los Grand Slam, una categoría que sigue en manos de muy pocos talentos.

El español (2022) y el italiano (2024), tras repartirse los últimos ocho GS disputados, han sido los últimos capaces de derribar una barrera que es historia del deporte. Daniil Medvedev (2021) y Dominic Thiem (2020), ya retirado, fueron los últimos que metieron un bocado.

Alexander Zverev es el único aspirante que ha logrado llegar a finales grandes en los últimos dos años: ¿Se le dará este año? En un escenario donde la juventud ha tomado con fuerza el relevo del deporte, 2026 plantea un reto de dimensiones colosales para abrir una nueva página en los Grand Slam.

¿Un nuevo campeón de ATP Masters 1000?

La categoría dorada del ATP Tour puede ser un terreno propicio para coronar figuras inéditas. Con cinco campeones primerizos, la temporada 2025 sirvió como ejemplo para mostrar el fondo de armario del vestuario ATP Tour. Los triunfos de Jack Draper (Indian Wells), Jakub Mensik (Miami), Casper Ruud (Madrid), Ben Shelton (Toronto) y Valentin Vacherot (Shanghái) fueron una demostración de posibilidades para un batallón de jugadores en busca de su gran oportunidad.

Más de la mitad de los trofeos en juego fueron a manos de tenistas nunca antes laureados en este nivel. Un recuerdo que seguirá bien vivo en el inicio de la temporada 2026. El formato de las tres mangas, lejos de los cinco parciales de los grandes, equilibra las fuerzas entre la élite del vestuario. ¿Habrá más nombres en este club?

¿Un nuevo Top 10?

Apuntalar una posición en la parte alta del circuito es un objetivo al alcance para muchos. Al inicio de la temporada 2026, entre el 10 y el 20 habrá menos de 1.000 puntos, un escenario en el que un torneo sobresaliente puede sacudir con fuerza la clasificación. A lo largo de la última temporada, figuras como Ben Shelton, Lorenzo Musetti, Jack Draper y Tommy Paul lograron derribar una barrera icónica para sus carreras, abriendo el camino para muchos otros candidatos a seguir sus pasos.

Francisco Cerúndolo intentará meterse nuevamente en el top 20 del PIF ATP Rankings.

Tenistas en plena madurez como Alexander Bublik, Alejandro Davidovich Fokina, Jakub Mensik o Joao Fonseca acortaron distancias y se mostraron competitivos ante rivales en ese escalón, tomando velocidad antes de una temporada 2026 que promete galones. En el puesto 21 asomá el mejor argentino, Francisco Cerúndolo, quien sueña con meterse en ese ruido. El top 5 nacional se completa con Sebastián Báez (45), Camilo Ugo Carabelli (49), Tomás Etcheverry (59) y Francisco Comesaña (67).

¿Un nuevo No. 1 del PIF ATP Rankings?

Alcaraz y Sinner han convertido la cima del Rankings en un territorio blindado durante los últimos años. Y en el inicio del 2026 arrancarán con una ventaja de más de 6.000 puntos sobre el resto. Por eso hoy resulta imposible pensar en otro nombre en la cima.

De hecho, en los más de escalafón de la ATP, inaugurado en agosto de 1973, solamente 29 miembros han logrado ingresar en el prestigioso Club del N°1.