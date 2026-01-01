El fútbol argentino entregará 8 títulos en 2026

El Torneo Clausura y el Torneo Apertura se jugarán con el mismo formato que la temporada pasada: dos zonas de 15 equipos, donde los ocho mejores de cada una clasifican a los octavos de final. Además, cada equipo tendrá su fecha de clásico en cada torneo y una jornada interzonal.

La Copa Argentina también respetará su clásico formato. Aún no hay fecha confirmada para el inicio de la competencia más federal del país, pero los equipos Conmebol disputarán los 32avos de final hasta el 25 de marzo, mientras que los no Conmebol lo harán hasta el 15 de abril.

El Campeonato de Liga, que ganó Rosario Central —de manera sorpresiva— en 2025, se mantendrá para 2026. De esta manera, los equipos no solo competirán por un buen puesto en los torneos cortos o por la clasificación a las copas internacionales, sino que también buscarán terminar primeros en la tabla anual.

Supercopas, Trofeo de Campeones y Recopa de Campeones

Estudiantes, por haber sido campeón del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones, sacó pasaje para varios partidos por el título.

Entre ellos, en la Supercopa Argentina, enfrentará a Independiente Rivadavia. Este encuentro lo disputan el campeón del Trofeo de Campeones y el campeón de la Copa Argentina.

Por otro lado, la Supercopa Internacional enfrentará al campeón del Trofeo de Campeones (Estudiantes) con el campeón de Liga (Rosario Central).

La gran novedad de 2026 —y el motivo por el cual el número asciende a ocho títulos— es la Recopa de Campeones. Será un triangular entre los ganadores de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia), la Supercopa Argentina (Independiente Rivadavia vs. Estudiantes) y la Supercopa Internacional (Rosario Central vs. Estudiantes). Es probable que se dispute a mitad de año, antes del Mundial.

Por último, tal como sucedió en 2025, el último partido del año será por el Trofeo de Campeones, que enfrentará a los campeones del Apertura y del Clausura.