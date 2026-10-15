Sportsman Club de Choele Choel: historia, deportes y presente comunitario

Hablar de Sportsman Club es recorrer una parte esencial de la historia de Choele Choel. En diálogo con el presidente de la institución, el escribano Gastón Zavala, emerge el recorrido de una entidad nacida en 1925 en torno a un equipo de fútbol que llevaba el rojo como estandarte fundacional y que, con los años, amplió sus horizontes hasta convertirse en un espacio de encuentro, formación y pertenencia para generaciones del Valle Medio.

Una institución abierta a todas las edades

Hoy reúne fútbol, vóley, pádel, pelota a paleta, tenis, natación y bochas y de manera inminente running. Cuenta además con sala de cine teatro, albergues, quincho y dos salones de usos múltiples. En esos espacios conviven la iniciación deportiva, la competencia, la recreación y las propuestas para personas de distintas edades.

Esa diversidad expresa una concepción amplia del club: no solo como ámbito para entrenar y competir, sino también como espacio de aprendizaje, pertenencia y contención. «Para muchos niños y adolescentes, Sportsman es un segundo hogar, un lugar donde encuentran referentes, incorporan valores, construyen amistades y aprenden a compartir, respetar reglas y trabajar en equipo. En tiempos en los que resulta indispensable ofrecer entornos seguros y saludables, el club acompaña su crecimiento y fortalece su vínculo con el deporte y la vida comunitaria», aseguró a este medio.

La estrella roja, emblema de Sportsman, recibe a quienes entran al club.

Alternativa corta: El rojo y la estrella, identidad del club desde 1925. (Foto: gentileza)

El natatorio, un servicio para toda la comunidad

Uno de sus espacios destacados es el natatorio cubierto y climatizado, que funciona durante todo el año. Allí concurren los socios, pero también instituciones de nivel inicial, escuelas especiales, personas adultas mayores y participantes de propuestas de rehabilitación y matronatación.

«Cada clase y cada práctica representan mucho más que el uso de una instalación: son oportunidades de inclusión, bienestar y acompañamiento. Ese aporte silencioso y sostenido convierte a Sportsman en un actor comunitario de enorme importancia«, agregó.

Talento formado en casa

«A lo largo de su historia, el club construyó también una tradición de excelencia», expresó. En natación, sus representantes conquistaron títulos nacionales y sudamericanos en distintas categorías. El presente renueva ese orgullo con campeones argentinos y sudamericanos, algunos de los cuales llegaron a integrar la selección nacional. Para Zavala, estos logros son la parte visible de un proceso sostenido por entrenadores de prestigio, una infraestructura adecuada, el acompañamiento de las familias y una organización que respalda cada etapa formativa.

La cancha de bochas, rodeada de carteles de comercios de Choele Choel que acompañan al club. (Foto: gentileza)

En fútbol, Sportsman ha sido protagonista de las ligas del Valle Medio desde su creación y se ha consolidado como uno de los clubes más ganadores de la historia regional. Entre los nombres surgidos del predio de avenida San Martín y Gobernador Tello sobresale Mario «Cota» Álvarez. Su carrera alcanzó proyección internacional en Pumas de México e incluyó pasos por Atlético Tucumán, Olimpo y Cipolletti, un recorrido que inspira a quienes se forman con la camiseta roja.

Entre las numerosas páginas de gloria de la institución, el básquet también ocupa un lugar destacado, al igual que las bochas, disciplina en la que Sportsman ha contado con representantes de jerarquía nacional.

Una gestión sostenida a pulmón

Al describir el presente institucional, Gastón Zavala destaca que la Comisión Directiva reúne a socios vinculados a distintas disciplinas, junto con personas que se suman por vocación de servicio y amor al club. «La tarea se desarrolla de manera coordinada y uniforme, con el compromiso y el esfuerzo compartido de todos sus integrantes, más allá del área que cada uno acompaña», expresó. Junto con las subcomisiones, las familias y los colaboradores, sostienen una red de trabajo voluntario indispensable para que Sportsman siga en movimiento.

La gestión actual busca «mantener las cuentas saneadas, garantizar la continuidad de las actividades y cuidar la infraestructura«. Recientemente se adquirieron calefactores y mesas, se colocó césped sintético en la cancha de pádel y se puso en marcha una campaña para renovar las sillas, que ya permitió incorporar 80 unidades. La renovación de la cancha de pádel alimenta, además, el anhelo de sus jugadores de posicionar a Sportsman dentro del calendario competitivo regional y patagónico, con una propuesta capaz de recibir encuentros y proyectar el talento local.

El natatorio cubierto y climatizado funciona todo el año y recibe a socios, escuelas, adultos mayores y grupos de rehabilitación. (Foto: gentileza)

Sostener semejante estructura es un desafío diario. Las cuotas sociales y las actividades para reunir fondos permiten afrontar servicios, mantenimiento edilicio y una propuesta que acompaña a las personas desde la infancia hasta la adultez mayor. «Nada sobra: cada aporte se transforma en una luz encendida, una pileta climatizada, una cancha disponible o una nueva oportunidad para crecer», aseguró.

Defender el patrimonio comunitario

Como muchas entidades sin fines de lucro, Sportsman también enfrenta reclamos judiciales que pueden comprometer recursos esenciales. Zavala advierte que, desde la mirada institucional, algunos de esos planteos se apartan del espíritu social y comunitario que guía al club. Cuando una resolución afecta su economía, el impacto no queda limitado a un balance: alcanza el mantenimiento de los espacios y los servicios que reciben socios, deportistas e instituciones.

Por eso, cada conquista, cada mejora y cada puerta que se abre tienen un valor inmenso. Detrás de ellas están las cuotas y el compromiso de los socios; la colaboración de familias, vecinos, comercios e instituciones; y los aportes del Estado, fundamentales para impulsar proyectos que benefician a toda la comunidad. Sostener Sportsman no puede ser una tarea solitaria: exige un esfuerzo compartido y políticas públicas que reconozcan y fortalezcan su función deportiva y social.

«Defender Sportsman es defender un patrimonio colectivo, un espacio de inclusión y una parte irremplazable de la identidad de Choele Choel y del Valle Medio», afirmó. A ciento un años de su nacimiento, el club sigue en pie no porque le sobren recursos, sino porque le sobra corazón. Sin embargo, para proyectarse hacia una nueva centuria necesita que ese compromiso sea compartido por todos. Cuando socios, comunidad y Estado se unen detrás de una institución, no sostienen solamente un edificio o una camiseta: mantienen viva una historia, multiplican oportunidades y construyen futuro.