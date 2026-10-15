Las 500 Viviendas de Roca celebran 43 años: inauguran centro de salud y celebrarán con un festejo popular

Zulema Molina y Nino Navarro, reina y rey del barrio 500 Viviendas cortaron las cintas durante la inauguración del centro de salud. Foto: gentileza.

Zulema Molina tiene 90 años, vive en el núcleo 1 y fue la primera vecina a la que le entregaron las llaves de su casa en las 500 Viviendas. El martes, junto al rey del barrio, Nino Navarro, que llegó con su capa y su corona, cortó la cinta del nuevo centro de salud que abrió sus puertas en el barrio, justo el día en que se cumplían 43 años de las primeras escrituras.

El barrio de Roca festejará su aniversario este sábado, desde las 17 y hasta las 00:30, al aire libre y en el centro del barrio, alrededor del tanque que es su postal más característica. La propuesta es gratuita y está abierta a toda la comunidad. «Va a ser acá en el medio del barrio, con escenario, con pantalla, con todo para celebrar juntos», cuenta Débora, presidenta de la Asociación Civil del barrio.

Música, feria y juegos para festejar

La jornada incluirá inflables y juegos gratuitos para los chicos, un paseo con más de 20 feriantes, pensado para buscar el regalo del Día de la Madre que se celebra el domingo y carritos de comida con waffles y hamburguesas.

En el escenario se alternarán el folclore de los chicos de MQ, junto a una presentación de los talleres de folclore del barrio, el rock de La Falucho, Titi Cuevas y Fleetline, y la participación de Juan Carlos Chupete, un vecino al que Débora define como «una persona muy querida por este barrio».

La noche seguirá con cumbia, de la mano de Altagama y Sierra Ale Mix, que ya habían actuado el año pasado. «La rompieron y la gente bailó hasta las doce y media de la noche«, recuerda la presidenta.

También habrá sorteos gratuitos para los vecinos y una muestra de los talleres que funcionan en el Salón de Usos Múltiples, con protagonismo de los adultos mayores. La invitación incluye una recomendación práctica, «llevar la reposera» para disfrutar de los espectáculos.

La elección de la reina +60

El momento más esperado va a ser la elección de la reina más 60, una tradición que el barrio retomó el año pasado con un giro. Años atrás, el aniversario se festejaba con la elección de una reina de 20 y pico de años. «Dijimos no, nuestras reinas tienen que ser nuestras adultas mayores. Es un poco un homenaje para todas ellas«, explica Débora.

El único requisito para postularse es vivir en el barrio. La elección está a cargo de un jurado de cinco personas, ajeno a la comisión, entre ellas Laura, una de las primeras reinas que tuvo el barrio. «Nosotros no sabemos, nos sorprende también», dice la presidenta. Para el sábado ya hay postulantes, y tanto la reina como las princesas recibirán un premio.

La actual soberana es Zulema. El rey, en cambio, es uno solo y sin elección. Nino Navarro, un vecino de más de 80 años, fue el único que se postuló el año pasado, y este año nadie más se animó. «Es por elección de él, le encanta el lugar en donde está», cuenta Débora, y agrega «morís de ternura con Nino».

Nuevo Centro de Salud en las 500 viviendas: horarios de atención y qué prestaciones ofrece

La inauguración del centro de salud se realizó el martes 13 de octubre, el mismo día del aniversario del barrio. Estuvieron presentes el ministro de Salud de la provincia, Demetrio Thalasselis, la directora del hospital Francisco López Lima, Susana Marezi, y representantes del equipo de salud pública. Se compartieron unas palabras con los vecinos y el ministro cortó la cinta junto a Zulema y Nino.

La sala funciona en el salón 13 del centro del barrio, junto al destacamento policial. La referente recuerda que en el año 84 exitía un centro de salud, y que con el tiempo dejó de funcionar. La idea de recuperarlo nació en la propia comunidad, que presentó el proyecto a las autoridades sanitarias.

Según Débora, la respuesta fue positiva desde el primer momento. La obra demandó varios meses, porque el salón estaba completamente abandonado y deteriorado.

Atiende de lunes a viernes de 7 a 15, sin turno y por orden de llegada, a toda la comunidad, y no solo a los vecinos de las 500 Viviendas. Cuenta con una médica generalista y enfermería, y se prevé incorporar vacunación y otras especialidades, entre ellas ginecología.

Si un caso no puede resolverse en el lugar, el paciente sería derivado con turno directo al hospital. Débora aclaró que esa información es la que le trasladó Salud Pública. En su primer día de atención se atendieron entre 20 y 30 personas. «Se notaba la demanda», dice.

La presidenta destaca además lo que significa para los barrios vecinos y para la zona universitaria cercana, donde viven muchos estudiantes de otras provincias. «Acercar la salud es acercar un derecho a todos», sostiene.

Y resume: «es agilidad, es alivio, es un derecho, es la salud abajo de tu casa. Bajás la escalera y tenés ahí un médico. Uno a veces no dimensiona la importancia de un centro de salud tan cerca, y la salud salva vidas».

Un barrio con historia y trabajo comunitario: «Es un barrio muy solidario»

Las 500 Viviendas fueron construidas por el IPPV, y las primeras se entregaron el 13 de octubre de 1983, cuando se realizó la presentación y la entrega de las escrituras. La adjudicación se extendió durante varios días, porque eran muchísimas. «Muchos vecinos todavía siguen viviendo acá, y si no son ellos, está su descendencia», dice Débora. Sobre aquellos primeros años hay poca información, asegura.

La Asociación Civil está integrada por una presidenta, una vicepresidenta y una comisión directiva, todos vecinos. Administra los ingresos y se ocupa del mantenimiento y la limpieza del barrio.

Hace un año y medio, cuando asumió la actual conducción, había problemas de cloacas desbordadas, de suciedad y de canastos colmados, recuerda la presidenta. Desde entonces, la comisión se ocupó de esas tareas y sumó otras, como arreglos de canillas y limpieza de canastos.

Los vecinos más antiguos son quienes marcan el rumbo. «Los adultos mayores y la gente que fundó el barrio hace 43 años son los que nos marcaron el camino, para nosotros es palabra santa la opinión de los vecinos», cuenta Débora. La comisión trabaja a partir de las problemáticas y necesidades que ellos plantean, y proyecta en base a eso.

Esa participación tiene hasta un canal propio. Cuando surge una necesidad, la comisión la comparte en el grupo del barrio y la respuesta llega enseguida. «Yo tengo esto, yo colaboro con esto», cuenta que suelen responder los vecinos.

«Es un barrio muy solidario, muy empático», resume. Y también aparece en los gestos cotidianos. «Los chicos están trabajando y ya enseguida viene alguien con un matecito, con una torta frita».

Próximas actividades y proyectos

La fiesta del sábado cierra un mes con muchas actividades abiertas a toda la comunidad. Pasó por el barrio el IPPV, con más de 70 trámites, y el Registro Civil móvil, que realizó casi 350 trámites en dos días.

Con el Municipio y Conya se hizo una tarde de cine con almohadones para unos 60 chicos en el Salón de Usos Múltiples, y el jueves 22 está prevista una salida al cine con los adultos mayores, junto al área de Adultos Mayores del municipio.

Lo que resta del mes incluye atención de PAMI y Anses el 26 de octubre y, el 29, una charla sobre estafas virtuales para adultos mayores, a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia y del de Desarrollo Humano. Según Débora, se trata de un problema que afectó a varios vecinos en el último tiempo.

En el Salón de Usos Múltiples funcionan además talleres abiertos a cualquier persona de la comunidad, entre ellos capacitaciones en electricidad domiciliaria y soldadura, del programa Capacitarte. Quienes se formaron ya hacen trabajos y prácticas gratuitas para los vecinos del barrio.

Además, los proyectos siguen. Junto al equipo de IUPA planean pintar un mural en el exterior del Salón de Usos Múltiples y filmar un cortometraje, para el que buscan actores, niños y adultos.

Con el municipio ya se instalaron 21 luminarias nuevas en el proyecto «Más luz para el barrio» y se prevé seguir con el recambio. También hay proyectos para pintar las casillas del barrio y, con Aguas Rionegrinas, para el tanque.

La invitación para el sábado es amplia. «Es muy importante para nosotros que vengan, que conozcan nuestro barrio, que se acerquen. Cualquier vecino puede venir, y siempre estamos a disposición también de los barrios de acá alrededor», manifestó Débora. Y el deseo es: «que nos acompañe el tiempo, que nos acompañe Dios, y a celebrar juntos».