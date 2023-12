Suspenden cirugías programadas en el hospital de Cipolletti por falta de insumos

Este miércoles, la directora del hospital de Cipolletti, Claudia Muñoz, confirmó la suspensión de las cirugías por falta de insumos. Esta situación se suma a la crisis que padece el nosocomio en su día a día, ante la falta de medicamentos.

Según detalló la directora a Diario RÍO NEGRO, «se suspenden (las cirugías), tratando de preservar los insumos que hay para la urgencia, porque en la situación que estamos, que no te cotizan, que no entregan, porque también está eso, que los proveedores no están entregando por esta situación económica que escapa al hospital«.

Claudia Muñoz, directora del hospital de salud de la ciudad, aseguró que “están suspendidas hasta que podamos acomodarnos, por la falta de provisiones de algunos insumos, que está relacionado directamente con el tema de importaciones y proveedores”.

Sin embargo, remarcó que este contexto no lo padece solo el nosocomio de Cipolletti, «es una realidad del país. Hoy, hay un gran problema con la provisión de insumos a nivel de lo que es salud. Entonces, para garantizar la urgencia, son las medidas que se han tomado hoy. Pero no es el hospital de Cipolletti solamente. En muchos lugares ya se está haciendo esto«, remarcó.

Con respecto a la reanudación de estas operaciones, no hay una fecha exacta para retomar aunque Muñoz adelantó que espera que la situación se normalice para febrero o marzo.

Crisis en el hospital de Cipolletti: «No tenemos insumos ni medicación para atender pacientes»

Desde la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) cuestionaron las carencias y deficiencias que existen en los centros de salud públicos de Cipolletti y del resto de la provincia.

«La situación es crítica. Por darte un ejemplo, en la guardia habia un paciente en paro y nos pidieron jeringas a pediatría porque no tenían con que administrarle adrenalina», manifestó Cecilia Chavero, referente del gremio Asspur en Cipolletti a RÍO NEGRO RADIO.

«Tenemos que pedirle a los pacientes que vayan a comprar la medicación que necesitan, o si vienen por un inyectable pedirles que compren la jeringa», expresó Chavero.