Contraataque: ahora OpenAI acusa a The New York Times de «hackear» ChatGPT

Antes de que terminara el 2023, The New York Times decidió dar un paso en relación a la defensa del periodismo en la era de la inteligencia artificial al presentar una demanda contra OpenAI y Microsoft. A grandes rasgos, allí los acusaba de no respetar los derechos de autor a la hora de entrenar a sus sistemas conversacionales.

De esta manera, el medio marcó un hito en una lucha que ya había tomado protagonismo durante todo el año, ya que los creadores de contenidos, escritores y actores habían estado reclamando una compensación justa. El argumento es que sus obras e imágenes estaban siendo explícitamente utilizadas sin permiso.

Sin embargo, según reporta The Guardian, el pasado lunes 26 de febrero, a casi dos meses de la presentación de la denuncia por parte del periódico, OpenAI señaló ciertas falencias. En concreto, acusó a The New York Times de haber “hackeado” su inteligencia artificial para crear evidencia engañosa para el caso. En consecuencia, le pidió a un juez federal que desestime partes de la demanda presentada por derechos de autor.

«Las acusaciones en la denuncia del Times no cumplen con sus famosos estándares periodísticos rigurosos. La verdad, que saldrá a la luz en el transcurso de este caso, es que el Times pagó a alguien para que pirateara los productos de OpenAI», asegura el documento legal la empresa tecnológica.

En detalle, OpenAI afirma que esta persona contratada tuvo que realizar “miles de intentos” para demostrar que ChatGPT reproducía extractos de los artículos del diario casi palabra por palabra. Además, confirman que se realizó bajo el uso de indicaciones engañosas “que violan descaradamente los términos de uso de OpenAI”, de acuerdo con La Vanguardia. Sin embargo, la empresa no acusó a The New York Times de haber corrompido ninguna ley contra la piratería informática.

«Lo que OpenAI caracteriza erróneamente como ‘hackeo’ es simplemente usar sus productos para buscar pruebas de que robaron y reprodujeron las obras protegidas por derechos de autor del Times«, dijo Ian B. Crosby, socio de Susman Godfrey y abogado principal de The New York Times en un comunicado. «Y eso es exactamente lo que encontramos», profundizó.

De qué se trata la demanda de The New York Times

Según informa Quartz la demanda dice que OpenAI y Microsoft no respetaron los derechos de autor para entrenar a sus tecnologías de IA. Además, de acuerdo con The Verge, la denuncia afirma que estos modelos (ChatGPT y el nuevo chat Microsoft, Copiloto) amenazan al periodismo de alta calidad al perjudicar la capacidad de los medios de comunicación para proteger y monetizar sus contenidos.

Si bien la denuncia no incluye una cantidad exacta de dinero, establece que los demandados deben ser considerados responsables de «miles de millones de dólares en daños legales y reales» relacionados con la «copia y uso ilícitos de las obras de valor único de The New York Times».

Este artículo fue publicado originalmente por RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.