The New York Times demandó a las grandes tecnológicas de inteligencia artificial: qué significa para el periodismo y su futuro

El 2024 se posiciona como un año decisivo para el periodismo. O al menos así lo planteó The New York Times, que el 27 de diciembre inició acciones legales contra OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, y Microsoft, otra pionera en herramientas de inteligencia artificial.

Según informa Quartz la demanda acusa a las compañías de no respetar los derechos de autor para entrenar a sus tecnologías de IA. Se trata de un capítulo más en una larga disputa entre todos aquellos sectores que generan contenido disponible en diferentes formas, como los escritores literarios.

En detalle, The New York Times sostiene que muchos de los artículos publicados por el diario se utilizaron para entrenar chatbots automatizados que ahora compiten con el medio de noticias como fuente de información fiable. Esto significa que usaron su contenido sin autorización para crearles una competencia.

Además, de acuerdo con The Verge, la denuncia sostiene que estos modelos de IA como ChatGPT y el nuevo chat Microsoft Copiloto amenazan al periodismo de alta calidad al perjudicar la capacidad de los medios de comunicación para proteger y monetizar sus contenidos.

Si bien, la denuncia no incluye una cantidad exacta de dinero, establece que los demandados deben ser considerados responsables de «miles de millones de dólares en daños legales y reales» relacionados con la «copia y uso ilícitos de las obras de valor único de The New York Times».

Dentro de los argumentos más interesantes de la demanda, uno de ellos es cómo se posiciona a OpenAI: una empresa con ánimos de lucro y cerrada que, en contraste con el periodismo, no tiene un fin vinculado al bien público. “Esta narrativa podría resultar poderosa en los tribunales, sopesando el valor social de los derechos de autor frente a la innovación tecnológica”, explicó en X Cecilia Ziniti, abogada especializada en tecnología.

Además, otra de las acusaciones se centra en el problema de la desinformación del cual, al parecer, ChatGPT y otros bots son los principales proveedores. Para ello, la demanda cita casos específicos en donde la inteligencia artificial inventa elementos de artículos del New York Times como, por ejemplo, cuando supuestamente dijeron que el jugo de naranja provocaba linfoma.

Durante todo el 2023, OpenAI y The New York Times estuvieron en constantes conversaciones para negociar el precio y las condiciones de licencia de sus contenidos a la empresa de inteligencia artificial. Otros grupos de medios como Gannett, News Corp y IAD también se sumaron a estas charlas. Pero nada pareció ser suficiente.

«Nuestras conversaciones con The New York Times en el último tiempo fueron productivas y avanzaron de manera constructiva, por lo que estamos sorprendidos y decepcionados con esta demanda», dijo el portavoz de OpenAI de acuerdo con The Associated Press. «Tenemos la esperanza de encontrar una manera mutuamente beneficiosa de trabajar juntos, como estamos haciendo con muchos otros editores», siguió.

El futuro del periodismo

Ahora bien, más allá de los tecnicismos de la denuncia, ¿qué supone esta demanda para la industria periodística? Walter Isaacson, autor de la biografía de Elon Musk y también periodista, explicó en redes sociales que este es uno de los casos legales más importantes para el periodismo debido a que una nueva fuente de ingreso surge para las organizaciones de noticias y editores al licenciar sus contenidos para entrenar a la IA.

“Proporciona un modelo de negocio que apoyaría a las personas que informan de las cosas, y pondría una prima financiera en el periodismo preciso y de alto valor”, explica el autor en relación a la demanda. “Los sistemas de IA competirán por tener los datos más valiosos y fiables”, concluye.

Danielle Coffey, CEO de News/Media Alliance también aplaudió esta iniciativa de The New York Times. “El periodismo de calidad y la generación de inteligencia artificial pueden complementarse si se abordan en colaboración”, reflexiona. “Pero usar el periodismo sin consentimiento o sin remuneración es ilegal y, definitivamente no es un uso justo”, profundiza Coffey.

En esta línea, Mathias Döpfner, CEO de Axel Springer, un grupo editorial alemán, manifestó que quiere explorar las oportunidades del periodismo potenciado por la IA para llevar la calidad, la relevancia social y el modelo de negocio de la industria al siguiente nivel, según The Guardian. Cosa que su empresa ya está haciendo: el pasado 13 de diciembre anunció una alianza con OpenAI para brindarle contenidos licenciados.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.