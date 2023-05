Trabajadores de una pesquera cortan el acceso al Puerto SAE por reclamos salariales

Los trabajadores de la empresa pesquera Perla del Este se encuentran realizando un corte sobre la ruta de acceso al Puerto San Antonio Este, justo en el ingreso a la villa pesquera. Reclaman porque se regularice su situación con la firma, que quiere cerrar sus puertas y pretende abonarles sólo el 50% de las indemnizaciones.

Los obreros, además, decidieron realizar el corte porque les adeudan las segundas quincenas de abril, y el sueldo completo del mismo mes en el caso de los mensualizados, que son los que realizan tareas administrativas.

Por otra parte, aunque la empresa evite abordar el tema, como no mandó telegramas de despido debería abonarle a su personal por los días del mes en curso, en los que no pudieron cumplir con sus tareas porque la planta decidió cerrar. Tendrán que recibir el equivalente al sueldo conocido como “garantizado”, que es el que cobran aunque no exista producción.

“La pesquera se había comprometido a pagar mañana, pero como corrió el rumor de que les depositaría sólo el 30% decidieron efectuar la medida de fuerza. Finalmente yo me entrevisté con ellos donde realizan el piquete y les aclaré que el empresario (Carlos Matas) asumió el compromiso del pago completo. Y que además está pendiente un nuevo encuentro para abordar lo que está ocurriendo” señaló Facundo Lasalle, el delegado de trabajo local.

La situación comenzó días atrás, con el planteo de Matas de cerrar la pesquera. El lunes se realizó un encuentro en la delegación laboral del que participaron referentes de la dirección de pesca de la Provincia y el Sindicato de Obreros de la Alimentación (Stía), que es el que nuclea a los obreros que procesan las capturas.

“Estamos tratando de que la firma permanezca, ofreciendo subsidios, la llegada de algún barco o alguna otra opción. Pero el empresario quiere cerrar, y además ofrece abonar sólo la mitad de las indemnizaciones, algo que es inaceptable” sostuvo Lasalle.

La situación se da en un momento en el que el Golfo San Matías está en crisis por la falta de recurso pesquero, debido a la sobreexplotación que se dio en los últimos años.

En ese marco los empleados de Perla del Este sostienen que la intención final de Matas es despedirlos y luego armar una ‘falsa’ cooperativa, para que la planta funcione pero a través del trabajo precarizado, alentando que la gente siga dependiendo de él pero sin tener formalizado el vínculo laboral.

“Los obreros están convencidos de esto, aunque Matas lo niega. Mientras tanto estamos haciendo lo posible para que las fuentes de trabajo se mantengan activas” afirmó Lasalle.