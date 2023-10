Trabajadores del Sanatorio Río Negro reclaman por falta de pagos en Cipolletti: cuáles son las medidas

Este martes se conoció que los trabajadores del Sanatorio Río Negro de Cipolletti iniciaron medidas como reclamo por la falta de pago de sus sueldos. Según plantearon, aún no les pagaron el dinero de agosto. Están realizando medidas en el ingreso del establecimiento. Esta semana también se realizaron medidas de fuerza en el Hospital de Cinco Saltos.

Según detallaron los trabajadores, aún no les pagaron el sueldo de agosto y desconocen la situación de septiembre. «No nos pagaron el mes de agosto y no sabemos lo que pasará con el mes de Septiembre», plantearon.

Pegaron afiches en el ingreso para visibilizar el reclamo. Foto: Gentileza.

Reclaman que «la situación es desesperante, ya que nos aumentan los alquileres y el costo de vida es insostenible». Además sostuvieron que llevan a cabo esta medida para que se visibilice su situación: «Queremos que la comunidad se entere de la situación que estamos pasando, nos deben parte del sueldo de Agosto y todo Septiembre».

Según describieron, la medida comenzó este martes a las 12 en calle Alem, frente al establecimiento. «Hoy hacemos una medida a las 12 afuera del nosocomio», aunque aclararon que el reclamo se realiza a contra turno: «No baja la productividad ya que esta medida se realiza a contra turno«.

Trabajadores se concentraron para reclamar en el ingreso del sanatorio. Foto: RadioSeny.

«Esperamos que la gente entienda la situación que estamos pasando y nos ayuden a hacer visible nuestro reclamo», dijeron. Y agregaron: «Estamos cansados que nos paguen en cuotas y de todas las mentiras que nos dicen. La situación es muy delicada».

Sin atención en el laboratorio de Cinco Saltos: ATE denuncia el cierre paulatino

Desde la seccional de ATE Cinco Saltos habían denunciado que «el laboratorio porque hace años están sin insumos y que debido a esa falta, la directora (Cristina Hernández) decidía cerrarlo y reubicarlos en otros sectores que no tienen que ver con sus tareas«.

El gremio estatal manifestó que ya no les están permitiendo realizar trabajos relacionados a hemoterapia en el servicio de laboratorio. De acuerdo a la secretaria general, Dora Fernández,“esto es sumamente preocupante porque afectaría directamente a la población, que ya viene padeciendo la falta de material e insumos y falta de profesionales”.

Además aseguró que de a poco «intentan cerrar los servicios esenciales del hospital y esta situación también conlleva una gran pérdida económica para quienes trabajan en ese sector, fundamentalmente al prohibirles hacer guardias y horas extras». Y explicó que la intención de la dirección del hospital es convertirlo en un centro de emergencias, derivando los pacientes a Cipolletti.