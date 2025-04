Tres meses sin Yessica en Las Perlas: la angustiante búsqueda de la nena que fue arrastrada por el río Limay

Hace tres meses, el 7 de enero, un gran operativo se desplegó durante el atardecer en la zona de Balsa Las Perlas. Allí, Yessica Antilo, una nena de 10 años, se encontraba nadando en el río Limay junto a su hermano cuando su corriente la arrastró. Esa fue la última vez que la vieron. Qué se sabe de la búsqueda.

Desde ese día, efectivos policiales, defensa civil, familiares y allegados rastrillan la zona, que cuenta con más de 30 kilómetros, a la espera de poder encontrar a Yessica. Pero ninguno de los operativos, con ayuda de embarcaciones y buzos, y recorridos por la costa, tuvo éxito.

En la zona donde ocurrió el accidente ya se han lamentado ahogamientos. Se trata de un sector no habilitado para bañarse, ubicado a metros del puente que une Neuquén con Río Negro.

Desde la Policía de Río Negro informaron a este medio que los rastrillajes continúan en la zona donde desapareció la niña. «La búsqueda está enmarcada en los patrullajes diarios que se realizan. Van a seguir hasta que aparezca. También Prefectura está enfocada en estos operativos», indicaron.

El relato de la mamá de Yessica sobre la tarde en la que desapareció en el río Limay

La vivienda familiar está ubicada a tan solo tres cuadras de la costa en la que desapareció Yessica. Esa tarde los dos chicos, Yessica y su hermano, salieron a las 17 para darse un chapuzón en el río.

«Ellos me pidieron permiso para venir porque hacía mucho calor, pero les dije que no porque estaban solos y son menores. Solían venir porque traían a un perrito a bañarse, pero siempre lo hacían acompañados por sus hermanos más grandes. Ese día, la pequeña me dijo que le había pedido permiso a una de sus hermanas -que tiene 23- y yo pensé que iban juntos», plantea Mirna que tiene 8 hijos (la mayor tiene 32 años y la más pequeña es Jésica, con 10 años).

En relación a la desaparición dijo: «Los niños se metieron a un sector no habilitado, él se metió en lo profundo en un descuido y comenzó a ahogarse. La niña no estaba en lo profundo pero vio que su hermano pedía ayuda y nadie lo ayudaba, se metió.».

Él contó que trató de salvarla porque la corriente los arrastraba hasta que finalmente, se la llevó y no pudo hacer más nada»

El padre explicó que elegían esa parte porque no es honda, ya que sus dos hijos no saben nadar. Cuando estaban en el agua, no tenían a ninguna persona alrededor. Sin embargo, al frente la playa se veía llena.

Cómo es la zona donde desapareció la niña: profundidad de 8 metros y «malas experiencias» en el río Limay

Por parte de la Policía de Neuquén, el comisario inspector Guillermo Alfaro indicó que en la zona donde ocurrió el accidente ya han lamentado «malas experiencias» por personas que fallecieron por ahogamientos.

Explicó que los trabajos en el río se concentran en una zona «de entre 6 a 8 metros de profundidad con mucha vegetación y raíces», por lo que los trabajos se vuelven dificultosos.

También, comunicó que colaborarán con rastrillajes por tierra en la zona del balneario Brun de Duclot.

Los mensajes falsos que recibió la mamá de Yessica durante la búsqueda

A casi una semana de su búsqueda, la mamá de Yessica compartió haber recibido mensajes y que, por determinadas características, estaba segura de que se trataban de su hija. Detalló que por eso realizó la denuncia de forma inmediata.

Desde fiscalía explicaron Diario RÍO NEGRO que se individualizó el número, que era de Cipolletti, y se detectó a qué persona que lo posee. «Hubo una circunstancia que fue chequeada y la línea de investigación ahí terminó«, puntualizaron, informaron que no era un aspecto se dio por cerrado.