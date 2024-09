Un hombre de Regina quedó envuelto en llamas tras el incendio de su casa: lo salvaron los vecinos

Un hombre de Regina terminó este miércoles «envuelto en llamas» tras el incendio de su vivienda. Debió ser derivado de urgencia a Roca. ¿Qué se sabe?

Según informó La Comuna de Regina, el hecho ocurrió cerca de las 0.30, en una vivienda de la calle José Mármol.

Fueron los vecinos quienes debieron asistir al hombre tras los gritos desesperados de ayuda. La rápida intervención de la comunidad permitió socorrerlo y apagar el fuego.

«Escuché que me llamaba diciéndome ‘vecina, vecina’. Al salir no podía creer lo que veía y me paralicé, no sabía qué hacer. Fueron unos vecinos de la esquina que al verlo cuando el hombre regresaba a su casa lo tiraron al suelo y lo envolvieron con una campera para ahogar el fuego«, aseguró una vecina al medio local.

Un hombre de Regina quedó envuelto en llamas: dónde se habría originado el incendio

Según trascendió, las llamas se habrían originado en la garrafa de la cocina. Pese a la rapidéz con la que se propagaron las llamas, el hombre de 59 años logró salir por sus propios medios.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del hombre, quien fue derivado al hospital de Roca.

Por estas horas, la casa mantiene custodia policial a la espera de la llegada de los peritos, quienes determinarán las causas del siniestro. Desde la Fiscalía se dispuso el inicio de actuaciones de oficio.