Un jubilado de Roca creó un grupo de autoconvocados: «Muchos no pueden llenar su plato, hay que dejar el individualismo»

Rodolfo Salgado se cansó de quejarse frente al televisor, viendo cómo se acotaba su jubilación y los adultos mayores sufrían destratos. «Sentirse digno es tan importante como la medicación y el plato de comida que tenés que consumir» dijo. Por eso salió a reclamar, conoció a otros que sentían lo mismo y creó la ‘agrupación jubilados autoconvocados’, que se reúne los miércoles a las 16′, en un aula de la facultad de derecho que funciona en Gral. Roca, en Avenida Mendoza 1251.



«Quien pueda llenar hoy su plato no quiere decir que mañana no tenga problemas. Esto es en solidaridad por los compañeros que no pueden hacerlo, y porque nos están perjudicando y se está comprometiendo el futuro del sistema previsional, y eso nos preocupa. La mayoría de los que nos juntamos no tenemos antecedentes políticos» contó el hombre, en diálogo con Río Negro Radio.



«Esto comenzó a partir de diferentes movilizaciones que se hicieron hace poco, en reclamo por las políticas de ajuste. Nos conocimos y empezamos a buscar una bandera, algo que nos represente. Porque nos sirve tener este tipo de contención, saber que no estamos solos. Nuestra idea es agruparnos, buscar consensos,ver qué acciones vamos definiendo. Y sobre todo ayudarnos entre todos» puntualizó.



«Hoy los jubilados estamos bajo un efecto tenaza que nos va apretando. Vamos perdiendo derechos y tenemos cada vez peor calidad de vida. Hasta el que tiene las necesidades básicas cubiertas no está feliz, porque hay un tema de dignidad, de cómo el gobierno de Javier Milei visualiza a las personas mayores, ese destrato también afecta» agregó.



Por último consideró que «hay que ir por la solidaridad, y oponerse al individualismo que están intentando meternos todos los días. Por eso invito a otros jubilados a sumarse. Cada miércoles nos reuniremos ( en un aula de la facultad de derecho que funciona en Gral. Roca). Nos prestaron ese espacio y la idea es acompañar» finalizó.

