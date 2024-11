Un muerto en un accidente en Ruta 23, camino a Pino Hachado: lo encontraron en una alcantarilla

Un fatal accidente ocurrió este viernes sobre la Ruta 23, cerca de Pino Hachado. Un hombre que formaba parte de un grupo de motoqueros perdió la vida tras un siniestro cuando se dirigía a Villa Pehuenia. La víctima fue hallada en una alcantarilla.

El hecho ocurrió cerca de las 18, en el kilómetro 10.000 de la ruta provincial. El hombre, que viajaba junto a otros 24 motoqueros, había salido último en el viaje con dirección a Villa Pehuenia, en donde se iban a juntar a comer.

Tras arribar a destino, el grupo se percató que faltaba un integrante y alertó a las autoridades para ubicar al motocilista que se encontraba viajando solo, apartado del resto.

En este sentido, un trabajador de la empresa constructora CN Sapag fue advertido por la situación y localizó al hombre dentro de una alcantarilla, ya sin rastros de vida. Estiman que su cuerpo estuvo más de una hora en ese lugar hasta ser detectado.

Por el momento, no están determinadas las circunstancias del accidente. Según informó a Diario RÍO NEGRO la jefa del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia y Moquehue, Belén Aravena, el siniestro ocurrió en una parte de la ruta que no tiene banquina y está lindante a dicha alcantarilla, la cual no está señalizada.

Bomberos de Las Lajas se hicieron cargo del traslado de la víctima, mientras que los de Villa Pehuenia se encargaron de levantar la moto que quedó atrapada bajo la alcantarilla con la ayuda de una camioneta.

A su vez, desde bomberos resaltaron que, si bien la ruta está siendo pavimentada, hay varias partes del tramo que no tienen la debida señalización.

«Este trágico hecho subraya la importancia de la colaboración entre las distintas fuerzas y equipos de emergencia ante situaciones de alto impacto», destacaron en las redes.