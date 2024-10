Un músico de Bariloche formará parte de una plataforma que difundirá la Cancillería en 160 países

El barilochense Sebastián Rodas, antropólogo y productor musical, fue seleccionado para formar parte del Directorio Argentino Creativa, una plataforma que promociona el talento creativo argentino en la página oficial de la Cancillería Argentina.

Rodas resaltó que los 200 proyectos culturales seleccionados estarán a disposición de la plataforma y por lo tanto, accederán a las 160 representaciones a Argentina en países de todo el mundo.

«Aquel que quiere buscar eventos artísticos de Argentina solo tienen que ingresar ahí para encontrar distintos artistas o gente vinculado al campo cultural de diferentes regiones del país», explicó.

Si bien la convocatoria para participar del Directorio Argentino Creativa fue abierta, había que reunir ciertos requisitos: que el proyecto artístico tuviera más de cinco años de vida, haber realizado giras nacionales y algunos conciertos internacionales. El Instituto Nacional de Música dictaminó los seleccionados para participar.

«El 28 de octubre será la presentación oficial en Cancillería en Buenos Aires y a partir de ahí, los interesados en en buscar cultura argentina -teatro, música, danzas- encontrará esa información en la página de la Cancillería. Se irá renovando cada dos años, con nuevos proyectos«, puntualizó Rodas.

Rodas se presentó en la Fiesta Nacional de la Nieve. Foto: gentileza

Este músico de 43 años llevá 25 abocado al rock nacional, al blues y al jazz. Con su banda Sikuta ha participado en varias ocasiones en la TV Pública. También es productor y ha promovido la presentación de artistas internacionales en Bariloche, como la cantante y compositora ecuatoria Grecia Alban, Sol Bassa, nominada a los premios Carlos Gardel, un guitarrista danes Bjarke Lund que brindó un concierto de jazz y dictó clases en la ciudad.

Rodas aseguró que formar parte del Directorio Argentino Creativa «permite la capacidad de internacionalizarse. Como artista y músico, es una caricia al alma y a la vez, te da una cierta responsabilidad de seguir adelante, perfeccionándose. La idea es mover la música de Bariloche, instalarla. Que no sea solo algo de las grandes ciudades y se logre abrir un panorama más federal».

¿Cómo combina su profesión como antropólogo con la música? Rodas consideró que «la musica es una manifestación cultural que va más allá de lo que podemos entender. La antropología estudia el hombre y su relación con cultura. La música, al ser una representación cultural, entra en ese campo. Si bien vengo del jazz o del rock, siempre abro el panorama: he trabajado con gente del folclore, el tango, me he concentrado en los instrumentos de las comunidades aborígenes«.