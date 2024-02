Un policía de Santa Cruz, el primero de su provincia en hacer cumbre en el Aconcagua

El cabo primero de la Policía de Santa Cruz, Miguel Ángel Gutiérrez, alcanzó la cima del cerro Aconcagua, como parte de una pasantía de rescate en montaña, organizada por la Patrulla U.P.R.A.M. de la Policía de Mendoza, en colaboración con el Parque Provincial Aconcagua, informaron esta semana desde la fuerza.

La Policía santacruceña destacó que se trató de «una hazaña de coraje y determinación» la realizada por el efectivo, de 28 años y quien se desempeña en la División Operaciones Rurales de Perito Moreno, en el noroeste de la provincia.

«Se convirtió en el primer policía de Santa Cruz en alcanzar la cumbre del Aconcagua, la montaña más alta de América, de 6962 metros», destacó la fuerza.

Desde Mendoza, donde terminaba ayer la pasantía, Gutiérrez dijo a Télam que la UPRAM (Unidad de Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña) lo invitó a realizar la pasantía de rescate en montaña, luego de dos capacitaciones. «Se me dio todo bien y puede hacer cumbre en el Aconcagua el 19 de febrero», contó con satisfacción el policía santacruceño.

«Yo practico un poco de escalada en roca con el Club Andino de Perito Moreno, me empecé a tirar por la montaña, en el curso de montañismo hice varias cumbres en Mendoza, en la precordillera«, detalló y agregó que en diciembre escaló en «el Lanín (de 3.700 metros en Neuquén) con dos amigos».

Sobre la experiencia en el Aconcagua, la máxima cumbre de América, el cabo primero Gutiérrez explicó que entrenó «mucho físicamente, y después es mucha cabeza y corazón». «La altura no se entrena y a mí me pegó bastante a los 4.200 metros, me tuve que aclimatar bastante y después a los 5.500, tuve mucho dolor de cabeza, vómitos, tuve que bajar unos 1000 metros, recuperarme para volver a seguir. Pero a la cumbre llegué bien», destacó.

Gutiérrez alcanzó la cima el último lunes a las 13.40 horas, después de más de 8 horas de ascenso en el último de los doce días de travesía. Dos efectivos de la UPRAM lo acompañaron en la hazaña, que también uno de ellos realizaba por primera vez.

«Estoy refeliz por la experiencia», dijo el escalador, ansioso por regresar a Perito Moreno donde lo esperaban luego de la hazaña su esposa Fiama y su hijo de cinco años Ciro Gael, y ya proyectar nuevas experiencias de escalada, como el volcán Domuyo de 4707 m en el norte neuquino, y otras montañas por el lado chileno.

«Después de un merecido descanso en Plaza de Mulas, el suboficial descendió por la Quebrada de Matienzo, recorriendo unos 25 kilómetros hasta llegar a la ruta, donde fue recibido por un guardaparque que lo llevó a Penitentes para descansar antes de regresar a Mendoza al día siguiente», se amplió en el comunicado.

«Su valentía y dedicación lo convierten en un ejemplo inspirador para sus compañeros y para la comunidad en general», concluyó la fuerza.

Agencia Télam.