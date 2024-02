Un sobreviviente del Holocausto encontró familiares a sus 84 años

Shalom Koray, un sobreviviente del Holocausto de 83 años, se rencontró con Ann Meddin Hellman, una prima segunda, a través de la prueba de ADN «My Heritage DNA Test» y a la combinación de información de investigadores.

Según cuenta The Guardian, en 1943 Koray había sido abandonado en las calles de un guetto, un barrio donde los nazis forzaban a los judíos a vivir, en Varsovia, Polonia. Él tenía apenas tenía dos años y la ciudad estaba ocupada por los alemanes.

Luego, quedó al cuidado de una institución católica llamada San Andrés Bobol, en Zakopane. Y en 1949, Lena Küchler-Silberman, una polaca judía que había trabajado para la resistencia, lo encontró y junto a otros chicos emigró a Israel. Allí, Koray cambió su nombre por Piotr Korczak y fue adoptado.

Más cerca en la historia, en 2023, una profesora de Jagiellonian University en Varsovia llamada Magdalena Smoczyńska le hizo un test de ADN a Koray como parte de una investigación con 100 niños salvados por Kuchler-Silberman, según informa Independent.

Así fue que, unos meses después, Anna Meddin Hellman (que reside en Carolina del Sur, Estados Unidos) fue informada que había una coincidencia en su ADN y el de Koray. Ella llevaba 20 años buscando sus antepasados. De esa manera, encontró a su primo segundo.

El genealogista e investigador Daniel Horowitz pertenece a MyHeritage y fue quien combinó los registros para validar la prueba de ADN. En esta nota afirmó a DailyMail que este caso era único: «Es el primer caso de un huérfano del que no hemos podido obtener ninguna información. No tenía ni idea de sus antepasados. No recuerda nada anterior a los cinco años. Así que tuvimos que concentrar toda la investigación en un solo lado y demostrar esta estrecha conexión».

De acuerdo con The Guardian, el abuelo de Hellman, Abrahm Louis Mednitzky Meddin, había emigrado a Estados Unidos en 1893, por lo que las pruebas de ADN sugieren que Koray es su nieto.

Los primos organizaron para conocerse a través de una videollamada y en unos meses Koray viajará a Estados Unidos para conocer a su prima segunda y al resto de sus parientes. «En su momento, habíamos escuchado que durante el Holocausto todos habían muerto y que ese había sido el fin del árbol genealógico hasta que encontramos a Shalom», contó Hellman a DailyMail.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.