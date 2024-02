Sumergidos en otra realidad: las nuevas gafas de Apple despiertan euforia (y preocupación) en redes 

En uno de los episodios se la serie, los Simpson predijeron que algún día los humanos estarían anonadados por unas gafas que te sumergen en una realidad alternativa. Se adelantaron así al lanzamiento de las nuevas Apple Vision Pro. Lo que hace unos años nos parecía imposible y de pura caricatura, hoy es parte de nuestra sociedad.

En líneas generales, estas nuevas gafas son consideradas el primer producto de “computación espacial” y permiten que el usuario tenga una “experiencia inmersiva”. Con tan solo gestos, se pueden grabar vídeos o mirar una película con una pantalla del tamaño del cine como también hacer videollamadas con colegas de trabajo y editar una entrega final.

Importante aclaración: aun con las gafas puestas podés ver todo tu alrededor, a las personas con las que estás y tus ojos son visibles para los otros. Todavía no estamos aislados en un mundo inexistente (aunque quizás este nuevo lanzamiento nos lleve a eso).

Desde 2015, la empresa no lanzaba nada nuevo. Su última innovación fue el Apple Watch que hoy, con los avances tecnológicos constantes, para algunas personas ya parece haber quedado viejo. Las nuevas gafas se lanzaron al mercado estadounidense el pasado 2 de febrero. Si bien todavía no hay buenas métricas sobre el balance económico, es evidente el impacto social que han tenido.

Las redes no tardaron en llenarse de imágenes. Algunas de ellas expresando emoción y expectativa. Otras, preocupación y resistencia.

Otro hizo un combo: se subió a un auto de Tesla autónomo (es decir, que maneja solo) con sus Vision Pro. No deja nueva tecnología con cabeza. En los comentarios, muchos caracterizaron a esta combinación como irresponsable y potencialmente peligrosa.

