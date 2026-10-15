Una niña de Catriel conquistó el título nacional de malambo y Río Negro sumó más podios

Río Negro tuvo una destacada participación en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino, que se realizó del 7 al 12 de octubre en Tanti, Córdoba, con múltiples premios para Catriel.

La delegación provincial obtuvo títulos y subcampeonatos en distintas categorías de malambo, además de premios y menciones en danza folklórica.

Campeona de malambo infantil en Argentina

Justina Fernández, la representante rionegrina de Catriel, se consagró campeona nacional en la categoría solista de malambo femenino destinada a niñas de hasta nueve años, en la que participaron bailarinas de Córdoba, Santiago del Estero y Salta.

Justina abrazando el oso de peluche que la acompañó durante el certamen en el cual se consagró como campeona nacional infantil. Foto: gentileza

La joven competidora de la puerta norte de la Patagonia recibió el premio abrazando el oso de peluche que la acompaño durante su actuación, quedándose con una de las distinciones más importantes de la delegación provincial.

Paralelamente, Fernández participo del cuarteto de malambo femenino menor, dirigido por Mansilla Malambo, junto a sus tres compañeras, con quienes ya había compartido escenario en la competencia de Pequeños y Grandes Artistas, en la que alcanzaron un primer puesto durante agosto.

Catriel sumó dos subcampeonatos y una mención especial

Por su parte, Maite Miranda, del grupo «Nuevas Raíces, Catriel», alcanzó el segundo puesto en la categoría solista de malambo menor femenino, consagrándose como subcampeona nacional en una actuación que fue elogiada como un «grito patagónico».

Maite Miranda, subcampeona del nacional de malambo femenino en categoría menor. Foto: gentileza

Mientras que el cuarteto de malambo femenino menor, dirigido por Maira Mansilla, obtuvo el segundo premio, logrando otro reconocimiento para Catriel.

En este sentido, Maira Mansilla, directora del equipo y primera campeona argentina de malambo femenino, destacó el acompañamiento detrás de cada logro. «A veces lo más valioso no está en lo que se consigue, sino en quienes estuvieron ahí para verlo florecer», manifesto.

El conjunto femenino de Catriel que obtuvo el segundo lugar, integrado por Alma Luna, Brunella Gruici, Justina Fernández y Pía Silva. Foto: gentileza

Finalmente, la ciudad también obtuvo una mención especial para el cuarteto de malambo mixto, dirigido por el profesor Juan Taglialegna.

Doble subcampeona y premios de danza para Allen y Lamarque

Río Negro también se destacó en las categorías mayores, donde Moira Alegría se consagró subcampeona nacional por segundo año consecutivo.

Moira Alegría, la dople subcampeona oriunda de El Bolsón, Río Negro. Foto: gentileza

Además, la delegación rionegrina adulta obtuvo el primer puesto de danza estilizada, categoría única, con la dupla «Sanchez-Sanchez», compuesta por Romina y Antonio, oriundos de Allen e integrantes del ballet Alma y Pasión.

Mientras que la pareja de danza tradicional infantil, Tessa Gil y Cristian Alderete, del grupo Peumayén de Lamarque, recibieron una mención especial por su presentación de paso doble.

Seis jornadas de competencia en Córdoba

El Campeonato Nacional de Malambo Femenino se desarrolló del 7 al 12 de octubre en Tanti, Córdoba, contemplando categorías infantiles, menores, juveniles y adultas, además de modalidades individuales, grupales y de pareja, con centro en la figura de la mujer malambista.

En este sentido, la creación del campeonato nacional en 2018 contribuyó a ampliar la visibilidad de las bailarinas y a reconocer su lugar dentro del folklore argentino en una danza que históricamente fue asociada a la figura masculina del gaucho.

Delegación de Río Negro rumbo a la competencia en Córdoba. Foto: gentileza

Con títulos, subcampeonatos y menciones en distintas categorías, Río Negro cerró su participación en la convocatoria que reunió a las 23 delegaciones nacionales.