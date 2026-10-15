Una niña de Catriel conquistó el título nacional de malambo y Río Negro sumó más podios
Justina Fernández encabezó los resultados de la delegación provincial en Córdoba, con una destacada participación de Catriel, en la competencia que reunió a artistas de todo el país.
Río Negro tuvo una destacada participación en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino, que se realizó del 7 al 12 de octubre en Tanti, Córdoba, con múltiples premios para Catriel.
La delegación provincial obtuvo títulos y subcampeonatos en distintas categorías de malambo, además de premios y menciones en danza folklórica.
Campeona de malambo infantil en Argentina
Justina Fernández, la representante rionegrina de Catriel, se consagró campeona nacional en la categoría solista de malambo femenino destinada a niñas de hasta nueve años, en la que participaron bailarinas de Córdoba, Santiago del Estero y Salta.
La joven competidora de la puerta norte de la Patagonia recibió el premio abrazando el oso de peluche que la acompaño durante su actuación, quedándose con una de las distinciones más importantes de la delegación provincial.
Paralelamente, Fernández participo del cuarteto de malambo femenino menor, dirigido por Mansilla Malambo, junto a sus tres compañeras, con quienes ya había compartido escenario en la competencia de Pequeños y Grandes Artistas, en la que alcanzaron un primer puesto durante agosto.
Catriel sumó dos subcampeonatos y una mención especial
Por su parte, Maite Miranda, del grupo «Nuevas Raíces, Catriel», alcanzó el segundo puesto en la categoría solista de malambo menor femenino, consagrándose como subcampeona nacional en una actuación que fue elogiada como un «grito patagónico».
Mientras que el cuarteto de malambo femenino menor, dirigido por Maira Mansilla, obtuvo el segundo premio, logrando otro reconocimiento para Catriel.
En este sentido, Maira Mansilla, directora del equipo y primera campeona argentina de malambo femenino, destacó el acompañamiento detrás de cada logro. «A veces lo más valioso no está en lo que se consigue, sino en quienes estuvieron ahí para verlo florecer», manifesto.
Finalmente, la ciudad también obtuvo una mención especial para el cuarteto de malambo mixto, dirigido por el profesor Juan Taglialegna.
Doble subcampeona y premios de danza para Allen y Lamarque
Río Negro también se destacó en las categorías mayores, donde Moira Alegría se consagró subcampeona nacional por segundo año consecutivo.
Además, la delegación rionegrina adulta obtuvo el primer puesto de danza estilizada, categoría única, con la dupla «Sanchez-Sanchez», compuesta por Romina y Antonio, oriundos de Allen e integrantes del ballet Alma y Pasión.
Mientras que la pareja de danza tradicional infantil, Tessa Gil y Cristian Alderete, del grupo Peumayén de Lamarque, recibieron una mención especial por su presentación de paso doble.
Seis jornadas de competencia en Córdoba
El Campeonato Nacional de Malambo Femenino se desarrolló del 7 al 12 de octubre en Tanti, Córdoba, contemplando categorías infantiles, menores, juveniles y adultas, además de modalidades individuales, grupales y de pareja, con centro en la figura de la mujer malambista.
En este sentido, la creación del campeonato nacional en 2018 contribuyó a ampliar la visibilidad de las bailarinas y a reconocer su lugar dentro del folklore argentino en una danza que históricamente fue asociada a la figura masculina del gaucho.
Con títulos, subcampeonatos y menciones en distintas categorías, Río Negro cerró su participación en la convocatoria que reunió a las 23 delegaciones nacionales.
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