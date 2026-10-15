Martín Fierro de la Música: todos los ganadores, distinciones y el premio al neuquino Matías Nápoli

La primera edición de los Martín Fierro a la Música tuvo como principales ganadores a Abel Pintos y María Becerra. El cantante de 42 años recibió el Martín Fierro de Oro, además del premio a mejor intérprete masculino, y la estrella pop obtuvo tres estatuillas. También Wanda Nara fue premiada por Bad Bitch y el cantante neuquino Matías Nápoli ganó la categoría a mejor artista melódico.

La ceremonia fue organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) en el teatro Tango Porteño de la capital federal. La entrega, que se transmitió por El Nueve, incluyó premios a artistas de distintos géneros, reconocimientos a trayectorias y distinciones especiales.

Martín Fierro a la Música: quiénes ganaron en las principales ternas

Una de las principales caras del evento fue María Becerra, quien obtuvo el premio a mejor show en vivo o plataformas por su espectáculo 360° en el estadio de River. También ganó los prermios a mejor álbum por Quimera y mejor artista femenina.

El otro gran ganador de la noche fue Abel Pintos, quien fue distinguido como mejor intérprete masculino y recibió el Martín Fierro de Oro a la Música, dos de los premios principales.

En tanto en la categoría mejor artista urbano, el ganador fue L-Gante y La Sole recibió el premio a mejor artista de folklore, aunque no estuvo presente en la entrega. Su terna contaba con ocho nominados.

Después, la categoría mejor artista pop quedó en manos de Lali, quien tampoco estuvo presente. Por otro lado Charly García ganó el premio a mejor artista de rock y fue distinguido como «Leyenda de Leyendas».

En el ámbito del rock, también Turf fue reconocida como mejor banda y el grupo además obtuvo una estatuilla por mejor colaboración junto a Lali, por la canción Loco un poco.

Wanda Nara ganó un premio por su canción viral Bad Bitch

Uno de los reconocimientos que se entregaron fuera de las categorías anunciadas fue el de Canción viral, que recibió Wanda Nara por Bad Bitch.

La conductora subió al escenario sosprendida y dijo sin más: “Guau, buenas noches a todos: Hago tantas cosas que me había olvidado que en algún momento canté. Hice feliz a mucha gente y creo que ‘Bad Bitch’ es un himno acá y en otros países”.

Matías Nápoli, el cantante neuquino que ganó el Martín Fierro a la Música

Desde Neuquén, el cantante Matías Nápoli recibió el Martín Fierro a la Música como mejor artista melódico. El artista cuenta con una larga carrera musical en la Patagonia dedicada al pop melódico y los románticos.

Entre sus referencias y experiencias musicales aparecen Luis Miguel, Manolo Galván y Celia Cruz, con quienes tuvo distintos acercamientos a lo largo de su carrera.

Nápoli lleva más de dos décadas vinculado a la música y es autor de cerca de cien canciones. Su discografía incluye cuatro álbumes.

Los ganadores de la música tropical y el cuarteto

En los rubros de música tropical, Dalila ganó como mejor artista tropical femenina. La cantante santafesina se impuso ante otras figuras del género, entre ellas Ángela Leiva, Karina y Eugenia Quevedo.

En tanto el premio a mejor grupo o banda de música tropical fue para Ráfaga, banda que se presentó en la previa del evento. En el rubro mejor artista de cuarteto, el ganador fue Ulises Bueno y la categoría mejor banda de cuarteto tuvo un resultado compartido entre Eugenia Quevedo y Desakata2.

Reconocimientos a las trayectorias y homenajes de la ceremonia

La entrega incluyó premios a la trayectoria para referentes de distintos géneros como La Mona Jiménez, por su aporte a la música tropical y el cuarteto; el Chaqueño Palavecino, por su carrera en el folklore, y Palito Ortega, por sus logros en la música popular.

En la categoría de tango, el premio a la trayectoria fue para Raúl Lavié y Patricia Sosa, por su parte, recibió la distinción a la trayectoria melódica y pop.

También Juanse fue reconocido por su trayectoria en el rock y durante su agradecimiento dedicó parte del discurso a Luis Alberto Spinetta. El flaco también recibió un reconocimiento especial por su treyactoria.