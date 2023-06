Una pareja en situación de calle duerme bajo los arcos del Centro Cívico de Bariloche

La mujer barre y acomoda unos objetos como si fuera el living de su casa. Traslada unas maderas de un lugar a otro, entre valijas, bolsos y un chango de supermercado. La escena ocurre en los arcos del Centro Cívico de bariloche, donde una pareja de artesanos duerme, desde hace ya varias semanas.

Ni las temperaturas bajo cero durante la noche y la madrugada amedrenta a la pareja que permanece en el lugar.

«¿Cómo hacen para pasar la noche con el frío?», le pregunta este diario a la mujer. «Uno sabe a dónde ponerse y éste es ahora nuestro emprendimiento familiar«, responde sin dejar de barrer.

El secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Ferrari, aseguró que los equipos de calle ya llevan cinco intervenciones en relación a esta pareja oriunda de Buenos Aires que se radicó años atrás en la ciudad y que desiste de concurrir a los lugares para personas en situación de calle.

«No es una situación de calle típica porque son usuarios de Salud Mental. No tenemos forma de convencerlos de que abandonen el lugar. Tampoco se los puede sacar porque no están cometiendo ningún delito», destacó Ferrari al tiempo que acotó que la Defensoría del Pueblo de Río Negro ya tomó intervención.

Juan Manuel Cristiani, trabajador social del Centro de Prevención de Adicciones, admite que conoce a la pareja desde hace tiempo. «Venden artesanías y durante la pandemia, quedaron en situación de calle. Cuando los contactamos por primera vez, circulaban por la zona céntrica. Se iban moviendo en función del clima y si los sacaban, pero no dormían tan a la vista como ahora«, señaló Cristiani que, junto con el hogar Emaús, coordina el equipo de acompañamiento a personas en situación de calle.

«Es lo que viene pasando con muchas situaciones para las cuales Bariloche no tiene respuesta. La gente no lo ve, pero está: mujeres con hijos, mujeres embarazadas, familias para las que no hay alternativas. No hay políticas públicas«, agregó.

Sucede que el hogar Emaús alberga a los hombres en situación de calle y el hogar Betania, a mujeres. Pero no hay alojamientos para parejas o para personas con hijos pequeños.

«En estos casos, gestionamos algún tipo de subsidios, pero no hay alquileres. Antes se resolvía con un hostel, pero ahora los valores están por las nubes porque prefieren el turismo. Hay gente circulando de lugar en lugar. Son muchas situaciones que pasan desapercibidas porque no están tan a la vista como este caso. Y estar en la calle produce un deterioro en todo sentido», manifestó Cristiani.