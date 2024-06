Unos cien camioneros estuvieron varados en Cutral Co y Plaza Huincul por el temporal de nieve

Hasta que las condiciones meteorológicas no mejoren los transportistas de cargas de distinto tipo y provenientes de diferentes provincias y países están varados en Cutral Co y en Plaza Huincul. Hasta antes del mediodía del lunes se contabilizó un centenar de camiones aunque se permitió que avanzara hacia Zapala una caravana de más de treinta. Mientras tanto, se brinda asistencia desde la comuna cutralquense con la posibilidad de usar sanitarios.

Las complicaciones para transitar las rutas de la provincia y con los pasos internacionales a Chile cerrados fue enorme cantidad de camiones de cargas generales que quedaron varados en Cutral Co y otros tantos en Plaza Huincul.

Desde la comuna cutralquense, se habilitó el Parque de la Ciudad –a la salida oeste de la ciudad y frente a la Ruta 22- para permtir que los choferes estacionen sus unidades en un sector más seguro y que puedan cruzar e ingresar al parque. Allí se habilitaron los sanitarios que incluyen las duchas.

El operativo se empezó a montar ni bien la Subsecretaría de Defensa Civil tomó conocimiento que no se podía avanzar por la Ruta 22 en sentido a Zapala, por las inclemencias climáticas y la intransitabilidad debido a la nieve.

«Les avisamos de las instalaciones para que usen los sanitarios y después se habilitó el bufet para que puedan comprar alimentos. Hay duchas, pero son muchos los choferes y el agua caliente no alcanza para todos, por lo que hubo algunas quejas», explicó la subsecretaria Edith Covatti.

Al mismo tiempo, el sindicato de Camioneros, a través de la delegación local, también se acercó al lugar y ofreció trasladarlos en camionetas o vehículos hasta algún supermercado que estuvo abierto, a pesar de ser domingo para que pudieran abastecerse de alimentos.

A la altura del parque de la Ciudad -kilómetro 1.332- de Cutral Co aguardan los camiones (Foto: Andrea Vazquez)

Durante la mañana del lunes, los referentes del gremio camionero mantenía el diálogo con los choferes y ya tenían acordado un listado para establecer quiénes iban a integrar la primera caravana de unos veinte camiones que podían avanzar hacia Zapala. La confección de la nómina se hizo con la intención de evitar roces o discusiones sobre quiénes serían los primeros en salir.

Como los transportistas trasladan cargas generales se observan de distintos puntos del país, pero también de Chile, Uruguay y Brasil.

«Recién vino una señora y nos dio este guiso de arroz. Nos dijo que no cobraba que era para que no nos quedemos sin comer y eso hay que hacerlo conocer. La señora no nos dijo de dónde era», explicó uno de los choferes mientras terminaba el almuerzo que le fue donado por una vecina cutralquense.

Uno de los camioneros que sufrió una descompensación el domingo por la noche debió ser asistido. Desde Defensa Civil se le brindó asistencia, fue trasladado hasta el hospital de Complejidad Media y una vez estabilizado regresó a su vehículo. Luego también se lo asistió con la medicación.

«En el caso que requieran este tipo de asistencia nosotros también organizamos para intentar solucionarles el problema», aclaró la subsecretaria Covatti.

El municipio convocó a las personas dedicadas a la actividad gastonómica para que se acerquen a ofrecerles algún tipo de vianda a la venta.

Algunos de los transportistas que había comprado alimentos, cocinaron con sus propios utensilios y esperaban en las reposeras que finalizara la cocción. Otros, optaron por bajar sus reposeras y compartir una ronda de mates. Si bien estaba despejado y con sol, la temperatura a las 9 de este lunes marcó 3° 4′ bajo cero.

En Plaza Huincul están en la rotonda de ingreso

Aunque el grueso de los camioneros esperan a la vera de la Ruta 22, en Cutral Co, en el tramo comprendido entre la fábrica de ladrillos cerámicos y hasta el parque solar, hay unos treinta aproximadamente que se ubicaron en la rotonda de ingreso a Plaza Huincul, donde está la torre de YPF.

En este caso, como a escasos metros se encuentra una expendedora de combustibles con servicio de cafetería, algunos choferes optaron por permanecer en este lugar.

La caravana de camiones se habilita a avanzar hacia el oeste de la provincia, tras coordinar con Zapala y Las Lajas.