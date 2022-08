Vecinos de Centenario reclaman terrenos al Municipio

Desde esta mañana un grupo de vecino autoconvocados de Centenario se reunió en la entrada del corralón Municipal protestando por la falta de respuestas del Municipio, ante su pedido de terrenos. La decisión de bloquear el acceso se habría tomado debido a que la respuesta prometida semanas atrás cuando varias familias habían ocupado terrenos en la calle Cuba al fondo, pero esta nunca llegó.

El grupo de personas reclama por tierras desde hace varios años. Y se habían hecho presentes también cuando vecinos de los barrios Bella Vista y Vista Hermosa II se habían reunido en las calles Cuba y Manquiao de Centenario, para reclamarle al intendente Javier Bertoldi respuestas por la falta de obras publicas (electricidad, agua, gas).

Sin respuestas se reunieron con carteles expresando «todos tenemos derecho a una vivienda digna», «Vecinos autonvocados por una vivienda digna» y «tierras para viviendas» y se mostraron firmes a permanecer en el lugar sin dejar circular a nadie más que no sea el personal.

Uno de los vecinos durante la protesta expresó que «siempre les dicen que no hay tierras pero la vez que ellos tomaron terrenos se encontraron con siete carteles de espacio fiscal», a su vez aseguró que no se iban a ir del lugar «hasta que no les den respuestas concretas».

Otro de los vecinos en dialogo con FM Red Social 97.9 comentó que desde el municipio se acercaron para avisarles que los iban a recibir en la Subsecretaría de Tierras. El grupo de personas manifestaron su desconfianza y dijeron que iban a mandar a dos voceros sin retirarse del lugar. «Van a ir dos personas y hasta que no vengan nosotros nos quedamos acá. Nosotros hace un tiempo habíamos hecho una toma y si salíamos tranquilos y en paz íbamos a tener una respuesta, hasta ahora nada» expresó.

Al reclamo también se unieron más familias del Barrio Bella Vista para seguir exigiendo las obras de gas y electricidad. Una de las vecinas indicó que se estuvo juntando firmas en el centro de la ciudad y tratando de poner al tanto a los vecinos de su intención de presentar una nota para un pedido de informes que se elevará al municipio de manera que «el intendente explique que se hace con la plata».