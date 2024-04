Dónde puedo retirar los medicamentos gratis de PAMI durante mayo 2024

PAMI mantiene vigente durante mayo 2024 el programa de entrega de medicamentos gratis para jubilados y pensionados afiliados a la obra social, a través de la presentación en las farmacias de la receta electrónica completamente digital de manera obligatoria, lo que evita la gestión personalizada del documento en caso de no ser necesario.

Según lo establecido por PAMI, cualquier jubilado o pensionado afiliado a la obra social puede retirar en farmacia la medicación durante todo mayo 2024 presentando la receta correspondiente y la documentación personal del afiliado, que acredite su identidad.

Cabe destacar que con la receta electrónica los jubilados o pensionados afiliados a PAMI que demanden medicamentos oncológicos, especiales y antirretrovirales deben contar con la documentación impresa firmada por el médico tratante para llevarse los preparados de las farmacias adheridas.

Qué documentación necesito para retirar los medicamentos gratis de PAMI durante mayo 2024

Según establece oficialmente PAMI, el retiro de los medicamentos gratis en farmacia con cobertura de la obra social puede gestionarse con:

La receta electrónica de color blanco.

La receta manual celeste debidamente activada.

Es importante recordar a los afiliados de PAMI que las recetas celestes no activadas no son aceptadas en farmacias, por lo que no podrán retirarse los medicamentos gratis.

Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI pueden consultar si su receta celeste está activada en la siguiente dirección web: www.pami.org.ar/validadordereceta