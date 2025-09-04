Video | Dos heridos graves luego de un accidente en la Ruta 39 de Neuquén: así fue el traslado de urgencia

En la mañana de este jueves, dos jovenes fueron trasladados de urgencia al hospital de Chos Malal luego de sufrir un accidente en la Ruta 39 de Neuquén. El siniestro ocurrió entre Andacollo y Huinganco, cuando la pareja aparentemente se dirigía hacia la primera localidad y despistó en moto.

En comunicación con Diario RÍO NEGRO, el comisario Naldo Burgos, jefe de la comisaría 30 de Andacollo, informó que alrededor de las 8 recibieron «un llamado de una persona accidentada en la Ruta 39» y que, al arribar, se constató «el despiste de una motocicleta con dos ocupantes: un hombre y una mujer de unos 20 años de edad aproximadamente».

Los heridos cayeron a un costado de la Ruta 39 de Neuquén. Foto: gentileza.

Al lugar acudió rápidamente personal policial y médico, quienes se encargaron posteriormente del traslado de las personas heridas al hospital de Chos Malal.

«Ambos fueron derivados en primera instancia al nosocomio de Andacollo y posteriormente, producto de las graves lesiones, fueron trasladados en dos ambulancias a Chos Malal«, detalló Burgos.

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar. Foto: gentileza.

Hasta el momento, las causas del siniestro no fueron confirmadas, pero Burgos advirtió que en el lugar «no hay indicios de otras personas ni vehículos involucrados», según el relevamiento hecho por Criminalística.