Golpearon y maniataron a un criancero en una violenta entradera en Neuquén: «Se moría asfixiado»

El hecho ocurrió en una zona rural a más de 20 kilómetros de Loncopue. Foto: archivo.

Una violenta entradera sufrió un criancero de Neuquén este domingo. Un grupo de delincuentes irrumpió en la casa de un hombre de 72 años, lo golpearon, maniataron y se robaron sus pertenencias. Dado a que logró desatarse para pedir ayuda, la víctima logró evitar una tragedia mayor.

El comisario Sergio Huanque detalló en declaraciones radiales que el hecho ocurrió en el paraje Chenque Pehuen, a unos 22 kilómetros de Loncopué.

Allí, «al menos cuatro o cinco personas» atacaron al propietario de un puesto rural. «Con mucha saña golpearon a un abuelo indefenso, lo dejaron atado y se llevaron algunas pertenencias», acotó en contacto con Radio 10.

Si bien le robaron lo poco que tenía, el comisario resaltó que el criancero logró desatarse a tiempo: «Estuvo en riesgo su vida».

El sujeto fue evacuado del interior de su vivienda por un familiar y trasladado a Loncopue al centro sanitario, en donde estuvo internado en observación por la cantidad de lesiones.

«En la región es el primer hecho que hay así», indicó Huanque y mencionó que tienen múltiples hipótesis sobre lo ocurrido, aunque por el momento no hay sospechosos identificados. El caso quedó a cargo de la Fiscalía General de Zapala.

El fuerte descargo del hijo del criancero que fue maniatado en su casa en Neuquén

«Lo que le hicieron a mi papá no puede quedar impune», dijo Sandro, hijo del criancero atacado cerca de Loncopue, a través de sus redes sociales.

En su publicación, amplió que a su papá lo dejaron «atado de manos y pies, amordazado y con una bolsa en la cabeza».

«Si mi papá no se lograba desatar se moría asfixiado. Es un milagro que hoy él esté bien», relató y añadió: «La bronca que me cargo por dentro no tiene nombre».

Por último, detalló que los delincuentes se llevaron «una motosierra, un par de largavistas, un par de botas, cuatro cuchillos, un poncho y un lazo» y solicitó a la comunidad cualquier tipo de información si ven que alguien de la zona vende productos similares.