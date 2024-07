Video | El brutal ataque de un perro pitbull y un dogo a una mujer de Cinco Saltos: sufrió una fractura

Una mujer de Cinco Saltos fue víctima del brutal ataque de un perro dogo y un pitbull, que le ocasionaron la fractura de una de sus manos. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

Según informó radio Seny, todo ocurrió cuando Noelia —la víctima— caminaba por calle Bolivia. Durante su paso, la mujer fue sorprendida por la aparición de dos perros, ambos propiedad de un vecino del sector: un pitbull y un dogo.

En la filmación, se muestra el momento de desesperación de la mujer. Incluso, se detalla cómo uno de los perros la agarra de su mano sin soltarla, mientras el otro la hiere en todo el cuerpo. Para su suerte, dos vecinos lograron rescatarla, tras sacar a los perros a palazos y piedrazos.

Por el ataque, la víctima sufrió la doble fractura en una de sus manos. Además, sufrió otras heridas en su piel que necesitaron de puntos de sutura.

En el episodio tomó intervención personal de la comisaría 7ma.

El brutal ataque de un perro pitbull y un dogo a una mujer de Cinco Saltos: qué dijo la víctima

«Gritaba de la desesperación y pidiendo ayuda. Lo único que pensaba era que no me agarren la cara y no caerme porque me iban a matar», contó Noelia en diálogo con el medio local.

Crédito: @chechealumine

Y seguidamente, agregó: «El propietario de los perros se hizo cargo cuando yo ya estaba camino al hospital. Argumentó que no escuchó los gritos porque estaba arreglando su camión. Y también dijo que él mismo los soltó ‘para que salgan’, pero sin la intención de que ataquen a alguien«.