Sábado de calor y viento en el Alto Valle: ¿a qué hora se sentirán las ráfagas más fuertes?

Este fin de semana registrará temperaturas más bajas. Este 17 de enero, en la región del Alto Valle se espera un combo que combinará menos calor y viento, aunque con ráfagas mucho más intensas que las de días previos.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Este sábado será otra jornada de calor mucho más leve en el Alto Valle, ideal para disfrutar del aire libre. Sin embargo el día terminará con la presencia de viento, por ello te contamos cuáles son los horarios a tener en cuenta.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con una temperatura mínima de 22°C. Durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar los 31°C, bajo un cielo que se presentará parcialmente despejado.

Por su parte el viento soplará con velocidades de entre 32 y 41 km/h. No obstante, las ráfagas podrían alcanzar los 60 km/h.

El pronóstico resaltó que la franja horaria donde aumentará la intensidad del viento será durante la tarde y la noche, momento en que las ráfagas se sentirán con mayor fuerza.