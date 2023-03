Video: reventó la vidriera para robar una veterinaria en Cipolletti y un gatito se escondió para salvarse de los vidrios

Una cámara de seguridad captó el momento justo en el que un hombre reventó la vidriera de una veterinaria en Cipolletti y posteriormente ingresó a robar. Lo más dramático que se observa de la filmación es el susto que se llevó un gatito blanco que estaba sentado en una silla, a unos pocos centímetros de la ventana. El animal se escondió para salvarse de los vidrios que volaron por el local comercial.



Un hombre con gorra ingresó al comercio luego de romper el ventanal y se llevó la caja fuerte a bordo de una bicicleta. El hecho ocurrió esta madrugada en la veterinaria ubicada sobre calle Toschi.



Los dueños del local informaron que realizaron la denuncia correspondiente en la fiscalía y que se puso a disposición todo el material audiovisual de las cámaras de seguridad al Ministerio Público Fiscal.

Agregaron que el gatito que se encuentra en internación está en buenas condiciones y no sufrió heridas.

«Era lo que más me importaba cuando me avisaron que me entraron a la vete, pensé en él . Por suerte se metió de nuevo en la jaulita», contó Sergio, dueño del comercio. El Ministerio Público Fiscal inició una investigación.