Video | Un patrullero atropelló y mató a una perra en Neuquén: «La pasó por encima», el crudo relato de la dueña

Un patrullero de la Policía de Neuquén atropelló a una perra del barrio Cuenca XVI, este lunes a plena luz del día. El animal, que era rescatado de la calle, lamentablemente murió en el acto. La dueña mostró su indignación por la falta de humanidad del conductor, que no atinó a frenar y fijarse cómo se encontraba su mascota. Mientras tanto, la Policía guarda silencio sobre la situación.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:30 sobre la calle Juan Gelman al fondo. «Ni siquiera frenaron, el móvil se llegó a levantar cuando la pasó por arriba«, repudió la dueña de la perra, Marlen, en una entrevista con Radio 7.

La vecina comentó que se acercó horas después a la Comisaría 18 a realizar la denuncia, pero no cree que allí se avancé en la investigación. Sin embargo, consideró que habrá posibilidades de identificar al autor del hecho a través de Asuntos Internos.

Por su parte, desde la Policía de Neuquén, indicaron a Diario RÍO NEGRO que: «Se está trabajando en el tema. No se ampliará por el momento».

La mujer relató cómo ocurrió el trágico hecho y destacó que el atropello sucedió «en una calle ancha, donde no tenés pozos, no tenés nada».

«La perra iba corriendo y se ve claro como el móvil se le tiró, la pasó por encima«, remarcó y aseguró que el patrullero «aceleró».

Al respecto, otra vecina que se sumó al reclamo agregó: «No saben quienes fueron, se tomó la denuncia pero seguramente van a investigar, se supone«. Al mismo tiempo, repudió que «fue inhumano» y aclaró que lo que buscan es «identificar al responsable».

«No es una perra que haya salido a ladrar el móvil, es una perra rescatada de la calle. Me costaba tenerla encerrada y fue un segundo que se me escapó«, contó y detalló que cree que la perra «estaba cruzando la calle» porque del otro lado había una perra con la que usualmente jugaba.