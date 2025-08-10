Quién era la mujer víctima de un presunto femicidio en Neuquén: trabajaba en la fuerza policial

Una oficial de policía de 31 años apareció sin vida en su casa del barrio Melipal. Foto: Oscar Livera.

El oeste de Neuquén se vio sacudido por un presunto femicidio que conmociona a la comunidad y a la propia fuerza policial. Una mujer de 27 años, agente de la Policía provincial, fue encontrada muerta en una vivienda del barrio Melipal, en las inmediaciones de las calles Beethoven y Pérez Novella. Quién era.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron a Diario RÍO NEGRO que, la víctima fue identificada como Deyanira Aylén Vázquez. El caso comenzó a investigarse cuando la oficial no se presentó a cumplir su turno laboral.

Desde la comisaría enviaron una comisión a su domicilio, donde inicialmente no obtuvieron respuesta. Más tarde, vecinos alertaron a la policía tras escuchar gritos y discusiones durante la madrugada.

Fue entonces cuando los efectivos regresaron y hallaron a la mujer sin vida sobre una cama, con un arma de fuego en la mano derecha y cubierta hasta el cuello.

La pareja de la víctima es el principal sospechoso

Un hombre fue detenido en su vivienda y trasladado preventivamente a la Comisaría 21. Las primeras pericias analizan si las heridas que presentaba la pareja de la víctima son compatibles con una pelea previa. La fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación.

El principal sospechoso, pareja de la víctima, permanece alojado en la comisaría a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como presunto femicidio, aunque aún no se han informado detalles sobre la causa de muerte, que será determinada por las pericias forenses.

La fiscal Guadalupe Inaudi, a cargo del caso, encabeza las diligencias iniciales y toma declaración a testigos y allegados que podrían aportar información relevante. Paralelamente, se investiga si existían antecedentes de violencia en la pareja.

El barrio Melipal permanece conmocionado por el crimen. Vecinos indicaron que la pareja había tenido discusiones previas, aunque no con la intensidad registrada el día del hecho.