Viedma presenta sus sabores en el club Villa Congreso

Entre viernes y sábado próximos se realizará la primera edición de la Expo Sabores Viedma que busca vincular a un grupo de emprendedores locales con la comunidad.

El evento será en las instalaciones del club Villa Congreso, en avenida Costanera y Saavedra, de 15 a 21 y además de la degustación y venta de diferentes productos habrá un espacio para artesanos y espectáculos musicales.

Entre los productos que se podrán degustar y comprar figuran comidas gourmet, destilados y licores, alfajores, escabeches, quesos, embutidos, chocolates y dulces producidos en la zona.

Este martes e realizó la presentación oficial de la propuesta donde Marco Magnanelli, secretario de Desarrollo Económico, Producción y Turismo, aseguró que «estos encuentros no son solamente un evento de compra y de ventas; se transforman en nuestros rituales de encuentro, en nuestros puntos donde la comunidad se siente orgullosa, se reconoce y entiende lo que significa ser viedmense».



El funcionario explicó que el principal objetivo de Sabores Viedma es «ser una gran experiencia de degustación gastronómica y cultural, generando un espacio de encuentro directo con el público e impulsando nuevas oportunidades de negocio para los productores locales».

«Queremos ser la plataforma de apoyo para esas personas que deciden hacer y trabajar en nuestra ciudad», agregó el secretario.

Esta propuesta se suma a la reciente Expo Alfajor y se busca «poner en valor la gastronomía y los productos regionales» explicó Sergio Rodríguez, subsecretario de Turismo.

Agregó que «trabajamos para que esto sea un trampolín y se genere una cadena de valor para que el producto viedmense esté a mano, etiquetado idealmente con la marca Viedma, lo que nos ayuda enormemente en la promoción».