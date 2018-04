Violencia de género: Fin al silencio en las oficinas públicas de Neuquén

Un día voy a comprar facturas y me olvido de llevar el papel del ministerio de Energía, que es donde tiene el CUIL. Él dice: “¿dónde está el papel?” Lo agarra con mucha violencia. Está en el segundo cajón. Lo abre: “Mirá este papel te lo tenés que meter en el orto, escuchaste, cuando yo te mando a comprar”.

La historia la cuenta Lucía Cesari. El que la insulta y descalifica es Darío Estrella, director general de Exploración y Explotación, dependiente del área de Hidrocarburos de la provincia. El 20 de diciembre de 2015 ella ingresó al Estado provincial como su secretaria, en un cargo de planta política.

“Empiezan con comentarios de a poco. Tenía la costumbre de saludarlo: “buen día Darío”. Y él nunca saludaba. Después empezó: “hacé bien esta nota”. Y me la tiraba”, recuerda. Las agresiones usualmente eran delante de otros. “Él siempre necesitó espectadores para basurear gente”, afirma.

La violencia psicológica fue incrementándose. Se puede escupir con palabras. Estrella le llegó a decir: “vos sos una negra de mierda que te doy un escritorio con un aire acondicionado cuando vendías tarjeta en la calle, y no lo valoras”. Lucía reproduce el tono de voz de él: habla a los gritos.

“Era todos los días”, repite. Pero hubo uno que fue distinto. No colgó su cartera. Se fue y lo denunció. La jueza laboral, Dalma Tejeda, dispuso el cese del hostigamiento: Estrella no podía ser más su jefe.

“Yo entré en un estado de crisis bastante grande, bajé trece kilos. Me sentía culpable. Empecé con tratamiento psiquiátrico y psicológico. Se nombraron nuevos directores. Sentía que no podía encontrar ayuda, y cuando te sentís tan minusválida es como si fueras una piba chica. Hoy estoy curándome, estoy mejor”, sostiene.

El de Lucía no fue el único ni el último caso. En marzo pasado Eduardo Valdés, director provincial de Gestión de Recursos Humanos del ministerio de Energía fue separado de su puesto debido a una acusación de abuso sexual. Siete años atrás Facundo Gaitán debió renunciar como subsecretario de Gobierno luego de que se difundieran videos en los que sus empleadas eran filmadas, sin que lo supiesen, teniendo relaciones sexuales con él en oficinas públicas.

La ley nacional 26.485 de Protección Integral incluye dentro de las modalidades de violencia contra las mujeres la que se ejerce en los ámbitos de trabajo, tanto públicos como privados. En la provincia la norma que fija el procedimiento en estos casos es la 2.786 (ver aparte).

Esto no implica necesariamente que hayan aumentado las denuncias, especialmente en sectores de la economía con altas tasas de informalidad como es el del personal de casas particulares (ver aparte).

Según las estadísticas del poder Judicial de Neuquén, en 2016 el 1,9% de las causas ingresadas al fuero laboral correspondieron a situaciones de violencia laboral contra las mujeres. El año pasado pasó a 2,7%.

El ministerio de Trabajo de la Nación tiene una Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral. En el sitio web oficial no hay información desagregada por provincia. El único dato con el que se cuenta es el que publicó en su último informe el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Neuquén que relevó 11 denuncias de violencia laboral en la provincia en el período abril-junio de 2017.

Los casos tienen en común dos circunstancias: quienes acosan son generalmente varones que ocupan puestos de jerarquía (y que perpetúan su accionar porque cuentan con el aval de superiores, hombres también) y las víctimas son trabajadoras en condiciones laborales precarias.

“Creo que si analizamos desde Gaitán hasta acá no avanzamos porque los varones en los cargos de poder en el Estado provincial han empezado a escuchar a las mujeres. Si avanzamos desde 2011 hasta acá es porque las mujeres no permitimos más “gaitanes” en la administración pública. Avanzamos las mujeres porque la salimos a pelear a la calle y porque le ponemos el cuerpo, porque lo que está en juego son nuestras vidas”, señala Laura Rosello, integrante del Espacio de Género de ATE.

Junto a Belén Aroca acompañaron a Lucía tanto en el trámite del sumario administrativo contra Estrella como en la presentación judicial.

El espacio nació el 8 de marzo de 2017. En un año “Las Estatales” asistieron en total a 30 trabajadoras, entre las que se cuentan aquellas que vivieron acoso laboral, y las que recurrieron al sindicato por casos de violencia machista en el ámbito familiar y de abuso sexual.

“La situación de precarización laboral es una amenaza constante en el Estado provincial”, subraya Rosello. Agrega: “hay una naturalización de que viene tu jefe enojado del fin de semana y te grita, y no pasa nada porque es tu jefe”.

En la administración pública provincial no hay un protocolo de actuación en estos casos. Tampoco en el sector salud.

En 2015 la secretaría de las Mujeres del hospital Castro Rendón realizó una encuesta entre las trabajadoras para conocer si habían vivido algún tipo de maltrato en el ámbito laboral. El resultado fue que 7 de cada 10 respondió que sí.

“En general tienen que ver con los insultos y con la denigración del cuerpo de las mujeres. El acoso se relaciona a cuestiones de poder, de jerarquía. Se da en todas las áreas pero significativamente en los sectores de mucamas y enfermería, donde mayoritariamente hay mujeres. Hemos recibido pedidos de ayuda de profesionales. Es absolutamente necesario que desde el ministerio haya un lineamiento”, enfatiza Julieta Katcoff, referente de la secretaría.

Las escuelas públicas no están exentas de estas situaciones. Para Marisabel Granda, secretaria de prensa del sindicato docente ATEN, ya no son casos invisibilizados: “hace diez años esto era impensado dentro de las organizaciones. No nos animábamos a denunciar, cuando se animaba una era muy difícil encontrar alguien que te escuchara, y después actuara. A veces las compañeras decían: “yo no me quiero hacer problema: renuncio y me voy a otra escuela”. Y en realidad el que tiene esas características lo hace con una, pero cuando esa persona se corre del escenario lo vuelve a hacer con otra”.