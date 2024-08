Violencia de género: “Tuve experiencias terribles en mi juventud de golpes”, relevó Elisa Carrió

“Tuve experiencias terribles en mi juventud, de golpes, pero yo decidí irme y decidí comenzar una nueva vida, tenía un hijo de tres meses”, relevó la exdiputada Elisa “Lilita” Carrió. Durante una entrevista en el programa Lanata sin filtro, por Radio Mitre, la fundadora de la Coalición Cívica dijo que sufrió violencia de género.

Ante la sorpresa de la conductora del ciclo radial, que dijo desconocer esa información, le preguntó a Carrió si cree que hoy la sociedad es distinta. A lo que Carrió contestó: “Tenemos que estar empoderadas, ojo no digo que es culpable la que se queda, al primer gesto de violencia verbal o física hay que irse aunque eso signifique un salto al vacío, aunque te quedés con un hijo en brazos o sin nada, yo por suerte tuve la cobertura de una familia, para mí fue una liberación”, sostuvo.

Carrió dio un consejo clave a las mujeres (y hombres) que sufren este flagelo. “Hay que animarse, hay que irse, hay toda una vida por delante, esto no lo tiene que soportar nadie, ni hombres, ni mujeres, porque la terminan subestimando, desvalorizando y condenando a la mujer. Y esto también sucede en los hombres, que fueron violentados, por ejemplo en los años´90, por haber perdido su empleo y no poder llevar el alimento a su familia. Por eso hay que tener cuidado con las palabras, porque te puede matar, te puede llevar al piso, el otro te convence que no valés, es un círculo vicioso terrible”, relató.

Esa revelación fue a colación cuando le preguntaron acerca de la declaración del día de ayer de la exprimera Dama, Fabiola Yañez, en el marco de la denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández y las repercusiones que esto tuvo en los medios. “Hay distintas decisiones que toman (en relación a la mujer violentada) la decisión de soportar y se convierten en víctimas y yo eso no lo puedo juzgar”, agregó sin profundizar en la situación personal que vivió.

Según la exfundadora del ARI, “la primera violencia es verbal, consecuencia de ella es la física” y también opinó con respecto a la declaración que esta mañana brindó la exvicepresidenta Cristina Kirchner en la causa por el intento de asesinato en su contra, ocurrido el 1 de septiembre de 2022. “Eso también fue producto de su lenguaje violento que usó por años, también se puede encontrar con un violento en la calle”, agregó Carrió.

Fabiola Yañez contra Alberto Fernández: alcohol, marihuana y violencia, un cóctel de acusaciones

Este martes, Yañez declaró ante el fiscal Ramiro González desde el consulado argentino en Madrid, revelando episodios de violencia física y psicológica, así como la inducción a un aborto en 2016, que calificó como «la peor decisión» de su vida.

En uno de los momentos más impactantes de su testimonio, la exprimera dama relató cómo fue inducida a practicarse un aborto bajo la presión del exmandatario, quien le habría dicho: «Hay que resolverlo, tenés que abortar». Además, señaló que durante ese periodo sufrió agresiones físicas, incluyendo «patadas en el piso».

Este difícil episodio la llevó, según su declaración, a un consumo problemático de alcohol y marihuana. Sin embargo, Yañez también acusó a Fernández de consumir alcohol con regularidad y de fumar marihuana, desmintiendo la imagen de abstemio que él intentaba proyectar.