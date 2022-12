Violencia escolar: directivos de Roca preocupados por la falta de compromiso de padres y madres

Los directores y vicedirectores de las escuelas de Nivel Medio de Roca están preocupados porque los niveles de violencia que hoy se observan en los establecimientos educativos superan cualquier normativa, y los pone -según expresaron- en una situación de vulnerabilidad frente a este tipo de escenarios.

Se trata de un grupo de directivos que desde hace la pandemia vienen trabajando en el marco del Circulo Rionegrino de Equipos Directivos. Ya suman 36 personas y esperan que en los próximos meses otros docentes preocupados por la problemática de violencia escolar se puedan sumar al debate. No sólo de Nivel Medio sino también Primario.

En las últimas horas dieron a conocer un documento donde resaltan la predisposición del ministro de Educación, Pablo Nuñez para avanzar en este sentido pero advirtieron que se debe ir por un camino donde se abra el debate y se ponga en análisis la tarea y el papel que desempeñan todos los actores del sistema educativo.

«Destacamos la planificación de un abordaje integral de la principal problemática que afecta al sistema educativo luego del retorno a la presencialidad plena en las escuelas; la convivencia, el respeto a las normas, los acuerdos y fundamentalmente el rol de los adultos de ambas instituciones responsables de la formación de los niños, niñas y adolescentes: Escuela y Familias», indica uno de los primeros párrafos.

Los docentes observaron con «preocupación» que un porcentaje (no minoritario) de padres, madres y tutores deben fortalecer el valor del compromiso parental ante las disposiciones que se determinan para el tratamiento y resolución de situaciones complejas en el ámbito escolar.

«Se observa falta de conocimiento y cumplimiento del marco normativo que prescribe los deberes de los padres, madres y tutores como también en lo que respecta a la funcionalidad del sistema escolar (a la luz de la Ley de Educación Nacional N° 26206), lamentablemente esto explica episodios graves como los protagonizados por padres en la ESRN N° 1 de General Roca o en la ESRN N° 35 de Cipolleti», indicaron.

Aseguraron que en estos actos se visibiliza un proceder «fuera de todo limite y encuadre, el cual es tristemente muy común y generalizado en todos los niveles del sistema educativo provincial».

Básicamente los docentes plantean abordar un nuevo sistema donde todos los actores se vean incluidos y donde los directivos cuenten con herramientas para tratar de abordar una solución ante este tipo de conflictos.

Una docente consultada por este diario y que pidió no ser identificada, dijo que es difícil abordar un problema de estas características si no cuenta con herramientas suficientes. «Imagine que hoy por ejemplo no podemos suspender a un alumno o sancionarlo por una acción violenta. La normativa no nos acompaña y tampoco tenemos un gabinete (pedagógico) que nos acompañe», dijo.

Y pidió una revisión de la normativa vigente porque la que existe actualmente resulta una limitante a la hora de abordar los hechos de violencia. «Muchas veces los padres exigen un mayor accionar de los equipos directivos pero es imposible abordar estos problemas con lo que tenemos», aseveró.

«Recibimos con beneplácito la definición por parte del ministro Pablo Núñez de abordar

esta realidad generando un protocolo de actuación Justicia- Educación, que dará cumplimiento a

lo que determina la reciente Ley Provincial 5592 (Código Contravencional) que ordena sanciones

(multas –trabajo de utilidad pública) para aquellos adultos que agredan a personal de educación

docente o no docente en razón de su tarea», indicaron.

Y aclararon que esta línea de acción fortalecerá el deber de colaboración de los padres o representantes legales para el cumplimiento de las normas de convivencia y el resguardo de todos los derechos de los que son portadores los y las estudiantes.

También valoraron la determinación de avanzar en una línea de trabajo al interior de todas las escuelas profundizando la articulación al interior del sistema (estudiantes-docentes- directivossupervisores- Etap) y con los demás organismos encargados de promover y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incorporando activamente a las familias, en clara coherencia con la línea de acción mencionada anteriormente.

«Expresamos nuestra voluntad de trabajo en lo que refiere a la revisión de los protocolos y normativas vigentes que regulan el abordaje y resolución de las situaciones complejas con la finalidad de fortalecer la gestión institucional sobre la materia, habilitando mecanismos de intervención/ resolución (sin caer en contradicción con la normativa nacional respectiva)», expresaron.