Violencia escolar, un abordaje que demanda el compromiso de todos

En sólo cuestión de horas, sonaron todas las alarmas. Cuatro chicos se mostraron en el baño de una escuela exhibiendo armas, otros se convocaron a pelear en una plaza céntrica mientras que un grupo atacó con un cuchillo a otro joven -provocando lesiones graves- en un sector de Roca.



No son casos aislados sino que muy por el contrario, son situaciones donde los adolescentes encuentran visibilidad en un contexto social marcado por la violencia.

Cristian Acuña es el delegado de la Secretaría de Estado de Niñez Adolescencia y Familia, del Alto Valle Centro, y aseguró que la seguidilla de casos rápidamente generó un interés de distintos actores sociales y un compromiso de abordaje sin precedentes.

Tras el abordaje judicial para sacar las armas que estaban exhibiendo los chicos, viene el trabajo más difícil.

En primer término, Acuña aclaró que lo que pudieron determinar es que ninguno de los involucrados son ajenos al sistema educativo ya que están escolarizados o bien pertenecen a clubes o a distintas instituciones.

“Estos fenómenos de violencia entre ellos se ven potenciados por el mal uso de las redes sociales y los entornos digitales. Nuestro desafío -en la mesa de trabajo- es realizar un abordaje inmediato e integral”, explicó.

Más allá de que cada uno de los chicos está identificado y se está tratando el tema con su entorno, el trabajo social también busca llegar con un mensaje superador a todos los estudiantes secundarios para que puedan abordar la temática.

Y no es una tarea fácil. Acuña detalló que cuando los adultos interfieren en los temas de adolescentes por lo general se cierran y es muy difícil de llegar a ellos con un mensaje positivo para abordar problemáticas y superar conflictos.

“Esta situación nos interpela como adultos y nos obliga a capacitarnos entre pares y buscar líderes jóvenes y positivos no sólo dentro de las escuelas sino también fuera de ellas”, puntualizó.

Es por eso que se está desarrollando un programa para la búsqueda de “líderes positivos”. “Son promotores, jóvenes que fueron capacitados en temas como bullying, acoso o violencia. Son temas donde se involucran los propios adolescentes a través de centros de estudiantes o en las mismas escuelas”, señaló.

Para Acuña, los hechos de violencia no son ajenos al contexto que hoy atraviesa nuestro país. “Los chicos le dan a la sociedad lo que la sociedad les da a ellos”, y es por eso que remarcó que se necesita del mayor esfuerzo de todas las organizaciones sociales.

Los entornos que viven

María González Grané es psicóloga (MP-RN 2086) y directora del área de Promoción y Protección de Derechos del NNyA en los Entornos Digitales, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro. Y la responsable de una de las charlas donde los padres, docentes y operadores sociales comenzaron a entender de qué se tratan las redes sociales.

Para la profesional, lo primero que se debe aclarar es que las niñeces y las adolescencias conviven entre un entorno físico y uno digital. “Se relacionan socialmente y pueden establecer vínculos , comunicaciones, acciones de educación de aprendizaje y recreación. Se juega en la vereda en la plaza y también en el entorno digital”, explicó.



Y particularmente en la adolescencia -por la misma etapa que se atraviesa- el sentido de la identidad juega un rol importante. “Los entornos digitales vienen a reforzar lo de la identidad visual, ‘Soy en la medida que existo para otras personas’. Y eso lo dan los likes, los corazones, los me gusta o los seguidores, en este pseudo lenguaje que tiene la adolescencia”, aclaró.

Por un lado -sostuvo- está la construcción de la identidad (personal y compartida) que se empieza a tejer en los entornos físicos y digitales donde la importancia está dada en la imagen, en lo visual. “Y otra cuestión significativa es que en la adolescencia lo importante es el grupo de pares (otros adolescentes)”.

“En relación a lo que se comparte desde lo similar, los gustos y también situaciones de riesgo entre grupos de pares como puede ser situaciones de Cyberbullying o como viene sucediendo situaciones de pelea o acciones de violencia que luego se suben a las redes sociales.”, enfatizó.

La profesional explicó que en muchas charlas que ha dado en la provincia siempre se hace hincapié en los adultos que a veces creen que pueden ser “amigos” de sus hijos en las redes sociales aunque en el intercambio de información terminan reconociendo que lo son pero que tienen restricciones a la hora de acceder a toda la información que circula en la cuenta de los chicos.

No se trata de que los tengan en las redes sociales sino que pueda acompañar en el aprendizaje de las competencias integrales y por supuesto que está muy relacionada con la educación sexual integral con perspectiva digital y también con las gestiones de emociones María González Grané psicóloga y especialista en entornos digitales.

El impacto de las redes

Es real que los niños y adolescentes alcanzan otra dimensión en las redes sociales y sus acciones se perpetúan en el tiempo. “No sólo eso sino que están las 24 horas en línea los 365 días del año donde se puede tener acceso a un material de situaciones de abuso o acoso”, explicó la profesional al hacer referencia al Cyberbullying donde las víctimas son sometidas durante las 24 horas.

A diferencia de otros tipos de acoso que se hacen en espacios físicos. “No es que algo sea más complejo que otro, digo que son otras maneras de exposición a situaciones de riesgo. Lo que sucede en los entornos físicos también sucede en los entornos digitales con la diferencia de que es de rápida exposición y difusión, y se puede perpetuar. Una vez que se sube a internet queda en internet por más que se borre de los dispositivos. Es una situación más de riesgo que hay que prestar atención”, dijo.

Más de 140 personas entre funcionarios, padres y docentes asistieron a la charla sobre entornos digitales en la adolescencia. Foto: Gentileza.

¿Cómo ayudar?

Para González Grané es necesario salir del rol tradicional en el que se ponen los padres o referentes afectivos. “Muchas veces se hace (el abordaje) desde el adoctrinamiento o de la restricción. ‘Yo a tu edad esto o lo otro…’ Y refuerza esa mirada auto centrista sin darse cuenta que hay multiplicidad de cambios y que es una etapa de aprendizajes y de capacidades nuevas donde el sistema neurológico (del joven) está en pleno desarrollo. Esas zonas de la frente -por decirlo de una forma simple- no permite todavía diferenciar situaciones de riesgo, esa zona está en desarrollo”, comentó.

Actualmente -apuntó- los adolescentes requieren de otro tipo de acompañamiento. Y puntualizó que muchas veces cuando detectan esa figura de “censor” se cierran a la comunicación y buscan referentes entre sus pares de identificación en espacios saludables y otros que no lo son. La profesional insistió en el rol de acompañamiento y aprendizaje que debe tener el adulto.

Desde Educación apuntan a buscar soluciones integrales en la escuela

“La problemática es compleja y no sólo es de Educación sino que también hay un contexto social. El incremento de la violencia es en general”, explicó Romina Faccio,directora general de Educación de Río Negro, quien agregó que las escuelas no son una burbuja de lo que está sucediendo en toda la sociedad.

Este escenario ya se había advertido durante la pandemia y se intensificó a partir del contexto económico y las situaciones de alto impacto en la familia. “Está claro que se necesita un abordaje complejo y desde muchos sectores y organismos”, puntualizó la funcionaria provincial a modo de diagnóstico. Y destacó que desde el año pasado, cuando asumieron la gestión junto al Ministro Pablo Nuñez, se propusieron abordar este problema por lo que durante el 2023 la mirada fue integral.

“La convivencia escolar en el ámbito de los 40 años de democracia donde hay que aprender y enseñar a cuidarnos. Y enseñar a trabajar de otra manera los vínculos, la resolución de conflictos de manera de que se ponga en valor la palabra y que se pueden solucionar de manera no violenta”, remarcó Faccio. Y en esta línea aclaró que los hechos no se pueden negar o esconder, la diferencia está dada con la manera en la que se abordan y se resuelven los temas.

“Hay un calendario escolar para este año que significa no solamente un posicionamiento y una mirada planificada sobre la temática sino distintas instancias para el abordaje y el fortalecimiento del trabajo que se hace en las escuelas”, dijo.

El plan tiene lines de formación con docentes y equipos directivos a través de jornadas institucionales. Pero puntualizó que esta tarea también se consolida con el trabajo de los estudiantes y a través de distintas propuestas pedagógicas. Y enumeró una serie de actividades para lograr participacion activa de los alumnos como cursos y capacitaciones que apuntaron a esta integración y abordaje.

Unter reclama activa participación de todos los ministerios

La tarea continúa con representantes de distintas instituciones de Roca.

En el sector docente, el problema no es nuevo y va en franco aumento por lo que desde el gremio Unter pedirán la próxima semana un encuentro con el Ministro de Educación Pablo Núñez.

“Estamos muy preocupados porque lamentablemente no solo ha sucedido en Roca sino también en otras ciudades como Viedma, Catriel o Cipolletti donde se mantienen reuniones constantes con los equipos directivos”, dijo Silvana Inostroza. Y en este sentido sostuvo que más allá de la prevención hay que poner mucha atención en las situaciones de violencia que se están dando y que demandan la conformación de una mesa interministerial que incluya no sólo a Educación. “Son muchas las cuestiones que hay que abordar”, sostuvo la dirigente quien aclaró que el contexto social del país tampoco ayuda. “Muchas de estas acciones no son producidas dentro del ámbito escolar sino que vienen de la casa. La escuela es la caja de resonancia donde impacta lo que pasa afuera”, sostuvo y explicó que las soluciones también hay que buscarlas en áreas como Salud y Seguridad.