Vuelos nacionales: Aerolíneas Argentinas lanzó un plan para pagar pasajes en hasta 12 cuotas sin interés

Aerolíneas Argentinas anunció una nueva promoción para adquirir pasajes para vuelos dentro del país en cuotas sin interés. Fue en el contexto de la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires (FIT). Estas son las entidades bancarias con la financiación. Recientemente la compañía comunicó que amplió sus rutas a Brasil.

Los beneficios de la línea de bandera estarán disponibles desde el lunes 29 de septiembre hasta el domingo 5 de octubre. Se agregarán a otros convenios vigentes con más de 20 entidades bancarias.

Promociones y vuelos de Aerolíneas Argentinas: los bancos con cuotas sin interés

Según detalló Infobae, estos son los nuevos bancos que ofrecen cuotas sin interés desde este lunes 29 de septiembre al 05 de octubre:

BBVA: 3 y 6 cuotas

Galicia: 3 y 6 cuotas

Macro: 3 y 6 cuotas (Visa y Mastercard, Amex ya estaba)

Santander: 3 y 6 cuotas

Estas serán las financiaciónes válida hasta el 31 de octubre:

3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés : YOY, BanCo (Banco de Corrientes)

: YOY, BanCo (Banco de Corrientes) Solo 6 cuotas: Naranja X

3 y 6 cuotas sin interés: BNA, Comafi, Macro (Amex), Cabal (directas y Credicoop), Columbia, Banco Santa Cruz (cartera renta alta), Banco Entre Ríos (cartera renta alta), Banco Santa Fe (cartera renta alta), Banco San Juan (cartera renta alta)

3 cuotas sin interés: Banco Provincia Neuquén (BPN), Banco Santa Cruz (todos los clientes), Banco Entre Ríos (todos los clientes), Banco Santa Fe (todos los clientes), Banco San Juan (todos los clientes).



Vuelos: nueva ruta de Aerolíneas Argentinas

Entre otras de las novedades, la compañía aérea también comunicó una nueva nueva ruta a Buzios-Cabo Frío (Brasil) que operará desde el sábado 3 de enero y hasta el domingo 5 de abril.

Los vuelos están programados para partir los sábados y domingos en ambos casos. Cabo Frío es una ciudad ubicada en el estado de Río de Janeiro, en la Región de los Lagos.

Aerolíneas Argentinas amplía su red de vuelos a Brasil de cara a la temporada de verano 2026

Según indicó Noticias Argentinas, esta será la oferta de Aerolíneas Argentinas hacia y desde Brasil para el verano: