Temporada de verano en Brasil: Aerolíneas Argentinas amplió sus vuelos a Buzios y Cabo Frío

Aerolíneas Argentinas volvió a operar la ruta directa entre Córdoba y Posadas, con dos frecuencias semanales en el marco de su programa de conectividad interprovincial. Foto gentileza.

Desde el sábado 3 de enero y hasta el domingo 5 de abril, la compañía operará dos frecuencias semanales al aeropuerto de Cabo Frío desde Aeroparque y otras dos desde Rosario.

Los vuelos están programados para partir los sábados y domingos en ambos casos. Cabo Frío es una ciudad ubicada en el estado de Río de Janeiro, en la Región de los Lagos.

Es un importante centro turístico de la zona, conocido por su infraestructura de alojamiento y gastronomía, y ofrece fácil acceso a localidades cercanas como Buzios y Arraial do Cabo, muy apreciadas por los argentinos.

Aerolíneas Argentinas amplía su red de vuelos a Brasil de cara a la temporada de verano 2026

Además de la nueva ruta, la empresa dio a conocer su oferta hacia y desde Brasil para el verano:

La ruta entre Buenos Aires y Río de Janeiro contará con 35 frecuencias semanales durante enero, lo que significa 9 frecuencias más que las que se operan actualmente. Córdoba y Rosario contarán con 4 frecuencias semanales cada una.

La ruta entre Buenos Aires y Salvador de Bahía pasa de 6 vuelos semanales a 10.

La ruta Buenos Aires–Porto Seguro sumará un vuelo extra, pasando de 2 a 3 semanales.

Desde diciembre, habrá 7 vuelos a Florianópolis desde Buenos Aires, que serán 26 semanales en enero. Asimismo, habrá 5 frecuencias semanales desde Córdoba y Rosario y otras 2 semanales desde Salta y Tucumán.

Con Agencia de Noticias Argentinas.