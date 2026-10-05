Maquillaje terapéutico: una barilochense regala acompañamiento a mujeres que atraviesan el cáncer de mama

El maquillaje terapéutico, explicó Julieta, tiene como objetivo acompañar a pacientes con vulnerabilidad que pierden su identidad, que dejan de mirarse al espejo porque no se reconocen. Foto: gentileza

«La belleza terapéutica no busca ocultar nada solo acompañar a que la persona se reconozca, se mime y se reencuentre con su fuerza«. En Octubre Rosa, el mes de la concientización y prevención del cáncer de mama impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), una barilochense que atravesó la enfermedad y dicta talleres de automaquillaje terapéutico, regala un curso personalizado a quienes estén transitando este proceso o recuperándose.

«​Sé que los tratamientos oncológicos atraviesan el cuerpo, la imagen y las emociones«, planteó Julieta Reisfeld.

Los especialistas insisten en que los estudios de rutina, como la mamografía, pezquizan los tumores más pequeños y se puede lograr una curación del 99%. «Una mamografía me salvó la vida porque detectó algo imperceptible, casi milimétrico, que llamó la atención. Podría haberlo pasado por alto, pero no», relató Julieta que fue diagnosticada con cáncer de mama, tiempo atrás a diario RIO NEGRO.

Después de años de tratamiento, esta maquilladora profesional hizo un curso de maquillaje terapéutico en el hospital oncológico Marie Curie que había sido declarado de interés cultural por la Legislatura Porteña. Está comprobado que esto tiene un alto impacto emocional en la autoestima y en la recepción del tratamiento.

Hoy, Julieta dicta talleres de automaquillaje para pacientes. «En mi caso, siempre presté atención a verme bien, pero a la vez quise aportar un grano de arena. Hay gente que pierde el pelo. Muchas veces, el tratamiento hace que la piel se ponga amarilla, verde. Con el maquillaje ayudás a que se vean y se sientan mejor. Tanto para el paciente como el entorno porque muchas veces, te miran con cara de pena», dijo.

​Detalló que el encuentro tiene como finalidad «reconectar con tu luz, suavizar los cambios en la piel y aprender herramientas prácticas adaptadas a lo que necesitás». En relación al cuidado de la piel, se abordarán cuestiones vinculadas a la hidratación y preparación suave para pieles sensibles o sensibilizadas por tratamiento. Otro capítulo tiene que ver con las cejas y las pestañas y la manera de devolver el marco y la expresión a la mirada. Además, se brindará información sobre la selección de tonos para aportar luminosidad, corregir rojeces o palidez y devolverle vitalidad al rostro.

​»Es un espacio 100% personalizado: sin apuros, y en un entorno íntimo y cuidado«, recalcó Julieta. La modalidad es presencial en Bariloche y alrededores. «Voy directamente a la casa con La Reisfeld – Estudio Móvil y todos los materiales necesarios, para que la mujer pueda disfrutar del encuentro con total comodidad y tranquilidad», señaló.

​También puede ser online, desde cualquier punto, a través de una videollamada personalizada, adaptándose a los elementos que haya en la casa conuna guía, paso a paso, en tiempo real.

​»Es 100% gratuito, a modo de regalo especial por el mes de concientización. ​Si una persona atraviesa esta etapa o conoce a alguien que siente que le va a hacer bien este espacio, solo tiene que escribirme un mensaje privado al Instagram lareisfeldmakeup contándome un poco sobre la persona a quien quiere regalarle la experiencia y en qué ciudad se encuentra. Así coordinamos el día y la modalidad que les quede más cómoda», indicó.

​