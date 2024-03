Yo pienso 2024: Los psicólogos Cartañá y Schujman revelan cómo se construye el amor propio y la relación de pareja

Los reconocidos psicólogos Gabriel Cartañá y Alejandro Schujman hablaron del amor, y no de un modo romántico. El bullicio inicial se convirtió en un silencio momentáneo cuando Schujman dio inicio a la charla “Psicología de amores y vínculos” de una manera muy simpática al cuestionar quién estaba en el evento simplemente porque lo habían llevado. “Es una emboscada”, respondió, provocando la risa de los presentes.

¿Por qué sufrimos por amor? Preguntó Schujman. La pregunta llevó al amor propio, eje principal de su participación. Explicó que “se construye de afuera hacia adentro desde que somos pequeños”. Pero qué pasa cuando no somos criados en una familia donde todos se llevan bien y no hay peleas. ¿Existe esa realidad? ¿Y entonces qué hacemos?

Podemos tener poco amor propio porque sentimos que no tenemos las cualidades suficientes. El día a día de los primeros 5 años de nuestra vida hace que arranquemos con un amor propio alto o bajo. “Las palabras de padres y de madres marcan, pesan o levantan. Tenemos que educar hombres y mujeres con un amplio umbral de frustración”, pero aclaró “las comparaciones no ayudan”.

El psicólogo Alejandro Schujman durante la primera edición del «Yo pienso» 2024. Foto Ceci Maletti

Ante estos cuestionamientos y afirmaciones las personas permanecían silentes y reflexivas. Enseguida Schujman le dio la palabra al público para que contaran anécdotas o frases que escucharon en la infancia y que afectaron su autoestima. La mayoría se refería a la familia. “Hay que ejercitar y cultivar el amor propio, porque depende de cada uno de ustedes”.

Cartañá, por otro lado, eligió hablar del amor en pareja de una manera más teórica y didáctica. Explicó las diferentes etapas de la pareja que van desde la presentación, cuando tratamos de ser seductores y ocultar “nuestra peor parte”. Después viene la lucha de poder y más tarde la intimidad, cuando nos mostramos más vulnerables. “Mucha gente asocia la intimidad con la sexualidad. Pueden ir de la mano, pero no es lo mismo”. Y finalmente viene la última etapa, cuando la pareja organiza su vida juntos y planea el futuro.

«Yo pienso» 2024: El psicólogo Gabriel Cartañá habló de las diferentes etapas de la relación de pareja. Foto Ceci Maletti

“Muchas parejas piensan que una vez que van viviendo cada etapa no es necesario hacerlas renacer. Y en realidad es importante reciclarlas, principalmente cuando estamos en la última etapa”. Y agregó: “La rutina puede afectar la intimidad. Sexo no necesariamente es intimidad. No quedarse estancados en una misma etapa es uno de los secretos para una relación de éxito.»

Al final de la charla se abrió el espacio para las preguntas del público. Algunos levantaron la mano y expusieron situaciones personales con la intención de buscar un consejo.

La charla se realizó en modo stand up, de una manera muy descontraída y con mucha interacción con el público. Foto Ceci Maletti

Uno de los temas más levantados por el público fue la mapaternidad. Ante tantas preguntas sobre la crianza, Cartañá dijo que “es importante saber que no podemos evitar el sufrimiento de nuestros hijos”. Contó, a modo de ejemplo, que es muy común que los padres pregunten cómo evitar al abuso sexual. “No lo podés evitar, les digo. Lo que podemos hacer es prevenir situaciones y prepararlos, pero aun así pueden suceder”. Por su parte, Schujman agregó que en la crianza de los hijos “tenemos que estar cerca para cuidarlos y lejos para ayudarlos.”

No faltó el humor en ningún momento en este evento organizado por Editorial RÍO NEGRO que contó con la invitación de Casino Magic Neuquén y el acompañamiento de Nippon Car y Río Negro Radio. En modo stand up hasta los temas más conflictivos son amigables para pensarlos.