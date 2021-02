Sol de Mayo presentó a su nuevo entrenador para el Federal A

Sol de Mayo ya piensa en la próxima edición del Federal A y decidió contratar a un nuevo entrenador que ayer presentó oficialmente.

El técnico elegido es Hugo Corbalán, con amplia trayectoria en clubes del ascenso. El tucumano de 50 años recorrió las instalaciones del club junto al presidente Adán Valdebenito.

El flamante DT albiceleste tuvo una gran etapa en San Jorge de Tucumán donde ascendió del Federal C al B y luego al A entre 2012 y 2014. También dirigió a Güemes de Santiago del Estero, San Lorenzo de Alem, Chaco For Ever y Vélez de San Ramón.

Como jugador se destacó en Huracán donde fue subcampeón en el Torneo Clausura 1994. También jugó en Racing, Independiente Rivadavia de Mendoza, y en los dos grandes tucumanos, Atlético y San Martín.

En Sol de Mayo, intentará levantar la imagen del equipo que no tuvo un buen rendimiento en la Reválida y tampoco en la fase disputada antes de la pandemia donde quedó último.