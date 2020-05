Solo canchas de césped, la meta de la liga de fútbol de Bariloche

Los jugadores de fútbol de Bariloche tienen en su ADN la técnica particular que demanda el juego en canchas de tierra, donde abundan las piedras y desniveles. Todos se criaron en ese tipo de escenarios, donde se hace difícil jugar con la pelota en el suelo y hasta suele haber problemas de visibilidad en los días de mucho viento.

Casí como un jugador de tenis, tienen que adaptarse cuando les toca en suerte que algún partido importante se juegue en el estadio municipal, o en el “Bruno Tarrini” de Estudiantes, que fueron durante durante años los únicos campos con césped uniforme. Hace poco se les sumó Puerto Moreno y también se podrían agregar las canchas de Alas Argentina y Dina Huapi.

Pero la Liga de Fútbol de Bariloche quiere ir por más y se autoimpuso la obligación de erradicar las canchas de tierra para 2023. Entre los proyectos que están en marcha para cumplir con esa meta aparece el club CAB 16, que ya había realizado trabajos de nivelación en su predio de la calle Vereertbrugghen, colocó el indispensable riego por aspersión y hace poco, en plena cuarentena, inició la primera etapa de sembrado de césped.

El esfuerzo que les espera no será sencillo, como lo demuestra la experiencia de Puerto Moreno, que en 2017 estrenó su codiciado campo de pasto luego de intensos trabajos, que incluyeron una veda de dos años en los que estuvo prohibido pisar y el club optó por suspender sus participaciones en la Liga.

Detrás de cada sueño “verde” hay mil historias en las que se mezclan rifas, trabajo voluntario, consejos de expertos y ensayos fracasados. Los encargados de las canchas saben que tan costoso como hacerlas desde cero es mantenerlas luego, porque el riego, el corte y la resiembra demandan importantes inversiones.

El presidente de Lifuba, Horacio Fuentes, dijo que la fecha límite que se han propuesto es 2023, para darle tiempo a los clubes. El campeonato de ese año se deberá realizar cien por ciento en canchas de césped.

Dijo que la calidad del juego cambia por completo, y es importante sobre todo para las divisiones formativas. Fuentes refirió sin embargo que “en la mayor parte de la Patagonia las canchas son de tierra”. El agravante en Bariloche es que además están en mal estado, y eso conspira contra el juego. “Se hace difícil cuando a la cancha de tierra tampoco se le hacen trabajos periódicos de nivelación y drenaje”, explicó.

Entre los proyectos en marcha para tener canchas de pasto mencionó el de CAB 16 y también los que empezaron a desarrollar Luna Park y San Cayetano, de El Frutillar. “Luna Park logró tierras hace poco a dos cuadras de la Circunvalación, donde ya empezaron con el movimiento de suelo y la colocación de los arcos, La idea es seguir con la obra civil, el cercado y el último paso sería el césped.

En San Cayetano se quedaron sin cancha porque la provincia construye allí el colegio industrial del Alto. A cambio les otorgó otro predio al pie del cerro Otto, en los límites del barrio. “Es un buen lugar, que hasta da para canchas auxiliares. Ellos también tienen su proyecto de césped”, dijo Fuentes.

Otra cancha tradicional es la de Independiente, que queda en el barrio Don Orione y tiene más de 60 años. La superficie es de pasto natural pero está emplazada sobre un mallín, por lo cual se inunda en invierno. Fuentes dijo que trabajan en los drenajes para sacarle mejor provecho.

La cancha de Arco Iris de Virgen Misionera también es de tierra, de dimensiones muy ajustadas, y tiene planes para colocar piso sintético.

“Quedaría Martín Güemes, que juega en un predio de Gendarmería, en La Paz y Pasaje Gutiérrez y para hacer cualquier obra necesita permiso del organismo -refirió-. Y también Pincharrata, que le pasa lo mismo porque su cancha está en terrenos de la Cooperativa 258”

El estadio

Fuentes dijo que el piso del municipal, ubicado en Gallardo y Nueve de Julio, recibe abono y resiembras constantes, es el mejor de Bariloche “y uno de los mejores de la Patagonia”. Dijo que incluso lo reconocieron las delegaciones de clubes que pasaron el último verano por la ciudad, como Estudiantes de Buenos Aires, Acassuso y Brown de Madryn.

Sobre la cantidad de canchas de césped sintético que se han impuesto en el Alto Valle y en el interior neuquino, Fuentes aseguró que “son útiles. pero el césped natural es mejor”. Luego profundizó: la gran ventaja del sintético es que no hace falta dosificar el uso. “Para el fútbol infantil es mejor porque lo usual es hacer jornadas de varias horas, que arrancan a la mañana y duran todo el día -agregó-. Eso no se puede hacer en natural porque no aguanta”.

La cancha propia

Para contar con un escenario propio, destinado en especial a las categorías formativas, la Liga de Fútbol tiene ya un predio destinado hace varios años en Nuevo Horizonte, al pie de la barda del Ñireco, donde aspira a colocar césped sintético. Fuentes dijo que ya realizaron algunos trabajos de acondicionamiento y esperan para avanzar una ayuda prometida por la provincia, que bien podría ser un financiamiento. “Tenemos capacidad para devolver un crédito accesible en cierto plazo, no es necesario un subsidio”, aseguró.

Dijo que Bariloche “tiene un gran déficit de infraestructura deportiva” y el Estado debe atender esa realidad. Recordó que hubo proyectos de una pista de atletismo sintético y de un autódromo, que nunca se concretaron.

También es notoria la escasez de gimnasios. “El futsal tiene un auge enorme -reseñó Fuentes-. Nosotros empezamos con 26 clubes y ahora ya tenemos 200 equipos, pero es muy complicado jugar porque para cada fecha tenemos que salir a alquilar no menos de cinco gimnasios, y no hay disponibles. En cuatro o cinco años con lo que gastamos en alquileres tendríamos la casa propia”.