Quiero expresar mi total coincidencia con los conceptos vertidos por el señor Héctor Dante Suárez en su carta de lectores publicada en este diario el 16 de enero bajo el título “Asalto a los contribuyentes”.

Yo experimenté la misma sorpresa e indignación al recibir el impuesto inmobiliario en el que se me cobra por pago contado un descuento (como de favor) como contribuyente cumplidor por la suma de $4.227,27 como primer vencimiento, o sea, un incremento de $1.427,50 con respecto a lo abonado el 13/7/2020 que fue de $ 2.799 por pago contado (siempre con el descuentito de favor). Si no me equivoco, con un incremento de más del 50%.

Un abuso, pero, claro, hay que sostener a los que viven del Estado.

No entiendo, ¿si un contribuyente con sacrificio ha comprado o construido una vivienda igualmente tiene que seguir pagando este impuesto de por vida? ¡Injusto!

Al menos debiera ser un impuesto menor, más moderado.

No todos ganamos sueldos o jubilaciones de privilegio que van de $ 700.000 en adelante, como quienes gobiernan tanto a nivel nacional como provincia -más otros beneficios-.

¿Ellos pagan este impuesto? ¿Cuánto pagan?

Jorge Temi

DNI 7.567.867



ZAPALA