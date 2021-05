Tarifas: un debate serio pendiente

Por Rubén Etcheverry (*)

I. El culebrón tarifario

Difícilmente logremos en el actual contexto de cuarentena, inflacionario y eleccionario elaborar una política tarifaria seria. Menos aún cuando el panorama se nubla por el fuego cruzado aliado dentro de las facciones del propio gobierno y una conducción bicéfala antagónica en sus objetivos y coincidente en la impericia.

En un país de 50% interanual de inflación, y de 16% de aumento de precios en el primer trimestre del año, no es fácil sostener que las tarifas no suban más de 9% en el año sin generar consecuencias.

Conducciones y Contradicciones

El subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Federico Basualdo, fue echado por el secretario de Energía a pedido de su jefe, el ministro del área, Martín Guzmán. La solicitud de renuncia nunca se acató. El sociólogo a cargo de la cartera eléctrica, acomodado en ese puesto por la conducción de La Cámpora, aún sigue en su escritorio.

Los objetivos de Guzmán de contener el déficit se dan de bruces con el dogma que si no aumentan las tarifas perdemos por menos las elecciones de este año. Esto último no corre para los combustibles.

Proyecto “Extraordinario”

El diputado hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, presentó un proyecto para incrementar la cantidad de subsidiados en zonas frías a 3 millones de usuarios de gas natural.

El olfa (2) interventor del Enargas (Ente Regulador del Gas) lo ha calificado de extraordinario. Se imaginan si alcanzara a 6 millones de usuarios y usuarias: sería doblemente extraordinario. Si hubiese planteado un suministro gratis para todas y todos sin dudas resultaría perfecto.

El Ente Regulador incrementó un 35% su nómina de empleados y su presupuesto en 68% (a partir de las tasas que pagan transportistas y distribuidoras $ 840 millones, $ 2,5 millones por día) y han crecido un 13.600% desde el 2001, mientras que las tarifas del servicio de TGN desde el inicio de las concesiones solo lo hizo un 4.500%.

Simplificaciones Groseras

Los conceptos limitados que se manejan pone en riesgo, obviamente el equilibrio fiscal, pero también el suministro. Solo a modo enunciativo se enumeran algunas premisas que pareciera no se han tenido en cuenta en esta cuestión tan compleja:

Los mayores costos asociados a los servicios públicos que se tarifan son costos fijos no variables. Es decir, si pretendemos cubrir los costos con la tarifa, nuestras facturas debieran ser elevadas, aunque no consumamos nada.

En general a mayores consumos los costos unitarios son inferiores. Con lo cual la tarifa por unidad consumida disminuye para mayores consumos. Esto implica un mayor subsidio cruzado en detrimento de los mayores consumos.

No resulta lo mismo consumir en cualquier banda horaria, en cualquier día de la semana o fin de semana o cualquier época del año (altas estacionalidades que condicionan los suministros y sus costos), en cualquier potencia/volumen o nivel de tensión/presión de suministro o en cualquier ubicación del cliente, que tenga flexibilidad para consumir o no, entre otras variables. Son completamente diferentes las inversiones y costes asociados a cada caso.

Las comparaciones entre tarifas son muy enmarañadas porque se mezclan las particularidades anteriores, más las tan imaginativas cargas impositivas, tasas, cargos, fideicomisos, contribuciones, cánones, alumbrado público, impuestos de terceros y conceptos ajenos a la propia facturación del servicio.

Los más perjudicados siguen siendo quienes no están conectados a redes de suministro o distribución.

¡P x Q(3): no es lineal!

Las tarifas tan deprimidas incentivan el derroche, el descuido y las ineficiencias. Con lo cual el subsidio que estiman las autoridades como diferencia tarifaria multiplicada por el consumo estimado, termina no resultado veraz puesto que se disparan los consumos y consecuentemente crecen exponencialmente los montos a subsidiar. Esto se comprueba con el alza de los subsidios energéticos que crecieron un 228% en el último trimestre. En el colmo: disponen tarifa cero de energía y agua para asociaciones civiles bonaerenses (4).

El congelamiento tarifario ha generado un sobrecosto macroeconómico por tener una política tarifaria de precios de energía artificiales (importaciones adicionales vuelan por precios bajos y la mayor demanda y se contrae la producción u oferta). Se estimaba el 2% del PBI: us$ 8.000 millones. Reaparece un déficit comercial del orden de los us$ 1.000 millones y distrae de la economía us$ 9.000 millones cuando antes generaba divisas más el potencial para volver a hacerlo.

El Estado Nacional aún no pagó el gas que las petroleras inyectaron en enero bajo el paraguas del Plan Gas Ar. Tendría que haberlo pagado a fines de marzo. Tampoco la estatal Ieasa (ex Enarsa) cumplió con los compromisos que se desprenden del plan de estímulo a la producción de gas. Demagogia encarecida.

Generalizamos un dispendio de recursos por no cobrarles a los que pueden pagar lo que vale la energía y no lo asignamos ayuda a quienes imperiosamente lo necesitan. De esta manera por beneficiar a los pobres castigamos a todos, a la economía y a los servicios y favorecemos a los más ricos. La extravagancia del incompetente.

(1) Culebrón: Telenovela con gran cantidad de episodios y relaciones sentimentales de carácter melodramático.

(2) Olfa: Que se esfuerza por agradar a alguien por conveniencia.

(3) P x Q: precio por cantidad. Porción de tarifa unitaria subsidiada por la cantidad consumida.

(4) Dispuesto por el Ministerio de Infraestructura mediante la Resolución 335.

(*) El autor es exsecretario de Energía de Neuquén .