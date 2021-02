Taxistas de Viedma piden que se cumpla la ordenanza que permite actualizar la tarifa

Taxistas autoconvocados de Viedma solicitaron, a través de una nota dirigida a cada uno de los bloques que conforman el Concejo Deliberante, que colaboren instando a el intendente Pedro Pesatti a hacer uso de las facultades que la ordenanza 8481 sancionada en Agosto de 2020, le proporciona y actualizar la tarifa del servicio.

“Sería muy positivo no solamente para el sector que necesita esta actualización de tarifas, sino también para el mismísimo Pesatti, que dé el ejemplo como máxima autoridad municipal y cumpla con las ordenanzas que estimamos con mucho trabajo, salen del Concejo deliberante”, sostienen desde la agrupación de taxistas.

La insistencia por parte de los taxistas autoconvocados, se debe a que hace más de 20 días entregaron una nota de similares características, solicitándole a Pesatti, que analice la actualización de la tarifa, tal como se lo autoriza la nueva ordenanza y de acuerdo al criterio que corresponda.

Incluso sugiriendo cuestiones a tener en cuenta como la inflación en Viedma y Patagones, los aumentos de combustibles, repuestos, impuestos y otros ítems inherentes al funcionamiento del servicio.

“La ordenanza a la que hacemos referencia también incluye y delega en Pesatti, la potestad de revisión tarifaria para el estacionamiento medido y pago, que días después de nuestra presentación, si fue utilizada, ejecutando el Intendente un aumento en el valor del estacionamiento. En el caso del servicio de transporte, no entendemos por qué no se aplica el mismo mecanismo, cuando el sentido común indica que el reclamo es absolutamente válido y razonable, además de ajustarse a lo que legalmente está en vigencia, de esta manera pareciera que las ordenanzas son solo palabras y relleno, para la tribuna”, expresaron.

Agregaron que “sentimos y no de ahora sino desde hace tiempo y este nuevo gobierno cuyo slogan es “de la comunidad”, no desentona con lo anterior, que, a este rubro y a su gente, se la ignora, se la menoscaba, y se la quiere sumisa. No se toma dimensión real de la importancia del servicio de taxis, un paro de colectivos o algún capricho de quien ostenta el monopolio del colectivo urbano, ¿ y quienes están siempre?, los taxistas".

El comunicado también sostiene que "aún con el funcionamiento del servicio de transporte mencionado, el taxi es fundamental para la ciudadanía y si bien comprendemos los costos para el vecino, también nosotros somos vecinos, también nosotros somos trabajadores y trabajadoras, no somos supermercadistas, ni productores de alimentos cuyo margen económico permite la absorción y contemplación de los valores en una crisis, ¿qué se nos puede pedir a nosotros que hacemos malabres para sostener nuestro auto en marcha?, nosotros tampoco tenemos permitido congelar por meses una tarifa que siempre corre de atrás respecto a los costos de vida básicos”.

“Pasa por alto, nadie se entera, pero no menos de 10 taxistas se han visto obligados a vender el auto y retirarse de la actividad en los últimos 6 meses, porque se hace cuesta arriba el mantenimiento, respecto a los ingresos, para este sector 10 autos que se van, es un montón. Pedimos interés por este servicio y por quienes los llevamos adelante horas y horas arriba de un vehiculo, pedimos que se involucren todos y todas la personas que le caben responsabilidades institucionales y políticas, deben dejar de tirar de la soga, y abrirse al diálogo, para esto que urgente y para un sinfín de temáticas en torno al taxi”, finalizaron.